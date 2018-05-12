新聞透視－跟風搶辦嗎 699當分界點

2018年05月12日 04:10 中國時報 黃琮淵

電信業者「499吃到飽」資費比較

「499大戰」進入第4天，到底要不要跟風辦個499呢？很多人教用違約金看划不划算，但違約金就是購機補貼的概念，還回去而已，判斷指標其實是「你正在使用的資費」，可用699當作分界點，決定要不要解約改辦499。

為什麼說不用看違約金，或是也不用去算違約金？

因為除特案外，多數違約金是來自購機補貼。拿每年最熱銷的iPhone來說，選了高資費，就能用便宜價格拿回手機，講白了是羊毛出在羊身上，數字遊戲罷了。

所以即便違約金再高，都不必有被電信公司A的「陰謀論」，應該要覺得很正常，這不過就是把過去你因為購買手機，少付的價差吐回去，並沒有吃虧，或許會有些價差，當作「早買早享受」該付出的代價就好。

499方案之所以熱，賣點就是網路吃到飽、網內互打也免費，這與過去高資費的設計核心不謀而合，但還多了網外、市話分鐘數。市話別說用不到，這都是要錢的，所以資費超過699的毫無懸念，解約辦499就是了。

所有資費中，最尷尬的就是前年及去年辦「699吃到飽」的人，但是可用去年3月31日當分水嶺，由於新舊案內容懸殊甚大，申辦日落在3月31日之前的可先行評估，之後的則建議辦499。

去年3月31日前辦的「舊699」，除了1門講免錢的熱線外，還加送的免費網內200分鐘及網外30分鐘，如果網內通話量低於4小時，其實等同網內互打免費，加上購機補貼可達9000元，等於「最低399吃到飽」，比499還划算。

但若是3月31日後辦的「新699」，因為取消贈送的免費網內200分鐘及網外30分鐘，加上購機補貼一路縮水到4500元不等，就沒有「399吃到飽」了，不妨解約轉辦最夯的499。

資費不到699的，因網路用量不大，電話都講得少，更不必「越級打怪」去辦499，反而299方案內含網路12GB流量，加上網內、網外及市話都有免費分鐘數，只要確認平常講電話的人是用哪家電信，辦那家就可以了。

(中國時報)