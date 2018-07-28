6月景氣燈號 急轉直下黃藍燈

最近一年景氣對策信號及分數

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中國時報
、實習記者林澂薇／台北報導

台灣景氣衰退了嗎?國發會昨發布6月景氣燈號，不僅驚見「黃藍燈」、終結連4個月綠燈，綜合判斷分數更從上月的29分，大幅驟降7分至22分，創國發會2013年改制以來最大跌幅；國發會坦言，景氣復甦力道不足、有待強化，但國內外機構皆上調台灣經濟成長率，加上資本設備進口上揚，國發會對國內經濟前景是「審慎樂觀」。

國發會經濟發展處處長吳明蕙分析，這次景氣燈號由綠燈轉為黃藍燈，除了景氣復甦力道不足外，電子零組件表現不佳，導致工業生產指數、出口表現也都不盡理想。她認為，時序進入電子產業第3季的傳統旺季，很多指標將一起好轉，6月綜合判斷分數驟降7分應是單月現象，會持續關注未來趨勢變化。

吳明蕙指出，領先指標、同時指標已連續7個月下跌，幸好累計跌幅不大，加上近來國內外各機構都上修台灣今年的經濟成長率，中研院昨也上修今年經濟成長率至2.65%，顯示各界對台灣未來景氣有一定的信心。

6月各項指標中，貨幣總計數M1B、工業生產指數、海關出口值、製造業銷售量指數、製造業營業氣候測驗點各減1分，批發、零售及餐飲營業額減2分，其餘各項分數不變。

國發會認為，由於企業經營狀況持續好轉，包括台積電、華邦電、南亞科等，都擴增今年資本支出，金額均達百億元以上，民間投資動能回溫；而企業調薪積極、失業率持續下降，將有助提升國內消費。但吳明蕙認為，下半年景氣仍面臨諸多挑戰，包括去年下半年基期墊高，還有陸美貿易戰的影響、金融市場波動加劇，以及地緣政治風險、國際原油價格上漲等不確定因素。

(中國時報)

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