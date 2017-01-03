散播愛與勇氣 可麗餅餐車開到嘉義

嘉義市精忠國小今天邀請「散播愛與勇氣的可麗餅」及「二個小時的幸福」2書作者趙鍵斌、可麗餅餐車老闆黃仁鴻到校分享，歡度2017年的第1個上課日。

精忠國小校長盧淑娟表示，從事食品貿易的趙鍵斌，小時候家境並不富裕，但他卻非常有愛心，只要看到需要幫助的人，從不吝於伸出援手。

趙鍵斌長大後，看到社會上有許多欠缺關愛的弱勢族群，感到非常不捨。有一年，他想要把年終獎金捐出來幫助弱勢，卻苦於找不到方法，後來在夜市看到賣可麗餅的黃仁鴻，2人合作開始了行善之旅，

從2011年1月起，趙鍵斌、黃仁鴻以可麗餅餐車與弱勢族群結緣，到去年底已超過500場次，並將過程中發掘的故事集結出版「散播愛與勇氣的可麗餅」及「二個小時的幸福」2書。

盧淑娟指出，去年12月她到嘉義市洪雅書房參加趙鍵斌的新書發表會，受到2人的精神感動，於是邀請2人到校，以親歷親聞的方式，讓學生了解這個世界上還有許多需要被關愛的人。

趙鍵斌今天分享他這幾年與黃仁鴻每逢週末和長假，開著可麗餅餐車到台灣各地的育幼院、教養院和身障機構，甚至遠赴日本東北慰勞311地震災民的生命故事。

他將每個生命故事製成短片，加上簡單配樂及文字旁白，讓觀眾進入或感人、或振奮，或令人鼻酸的故事情境中，希望藉由這些故事，讓觀眾體會自己有多幸福，並學會珍惜感恩，同時點燃更多的善念。

趙鍵斌表示，期望藉由可麗餅餐車，能為他人在人生中最晦暗的時刻，帶來片刻歡樂、也能感受到被關愛，進而看見的生命仍有希望與喜悅的一面，進而能重拾信心、勇敢前進。1060103

(中央社)