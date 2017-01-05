《健忘村》在陸遭網友抵制 陳玉勳：不支持台獨

陳玉勳強調沒台獨理念。（圖／中時資料照片）

由陳玉勳（中）執導《健忘村》將上映。（圖／中時資料照片）

陳玉勳發聲明表示不支持台獨。（圖／取自健忘村 The Village of No Return臉書）

由陳玉勳執導，舒淇、張孝全、王千源、楊祐寧、林美秀等人主演的《健忘村》將在春節上映，近來因昔日反服貿言論，遭大陸網友發文抵制此片，對此，陳玉勳稍早透過健忘村官方臉書澄清：「我從來就沒有台獨的理念，也不支持台獨、更不是台獨人士」。

曾擔任《總舖師》導演的陳玉勳將推出賀歲新片《健忘村》，集結兩岸三地許多大牌演員，令影迷相當期待，然而近來大陸網友紛紛起底陳玉勳過去曾支持反服貿背景，連署抵制此片，使陳玉勳不得不發聲明強調遭惡意人士將他過去發文斷章取義、貼標籤。

陳玉勳更表示，他只是個拍片維生的導演，關心社會，「我反對的是當時的當局對服貿的黑箱作業，反對的是像玩笑一樣的立法程序，反對的是忽視民眾合理建議的態度」，「這跟『反服貿』是不一樣的。我真的不懂了，是什麼樣奇怪的邏輯有這樣的結論說這就是『台獨』？」

陳玉勳聲明全文如下：

過去的五十幾年來，從來沒有人說過我是台獨，但隨著《健忘村》上映的日子越來越近，部分有心人士在網路上惡意栽贓我是「台獨份子」。對此，我必須要站出來聲明：我從來就沒有台獨的理念，也不支持台獨、更不是台獨人士。

這次部分人士斷章取義地把「太陽花運動」時期我在臉書的發言截圖下來，加上部分别有用心的媒體歪曲事實、加油添醋的報導，作為誣陷我的證據。而這樣的經驗，也讓我見識到了近來兩岸的政治關係惡化後，對我作為一個關心及期許兩岸電影能夠緊密合作的文化工作者所產生的傷害。

老實說，我只不過是一個靠拍片維生的導演。和很多老百姓一樣，關心社會，關心我們生存的環境。我反對不公不義，支持所有美好與公理。我贊成服貿貨貿，我反對的是當時的當局對服貿的黑箱作業，反對的是像玩笑一樣的立法程序，反對的是忽視民眾合理建議的態度。明明是一個好政策，為何無法透過好的溝通及說明繼續推動下去，反而引起當時的社會動盪。這跟「反服貿」是不一樣的。我真的不懂了，是什麼樣奇怪的邏輯有這樣的結論說這就是「台獨」？

網路是一個很容易傳播謠言的地方。每個人都曾經誤解過別人，每個人也都被誤解傷害過，只有心存善念、寬容理解才能讓人快樂。作為一個塵世中的影像工作者，我最大的心願就是希望透過我拍的電影，能夠讓更多人感受到歡樂，感受到人與人之間的情感。

新的一年，期盼兩岸和平。期盼兩岸民眾能夠敞開心胸，放下成見，增進互信。更期盼兩岸的影視產業交流也能更加順暢。

感恩。

陳玉勳

2017年1月5日

(中時電子報)