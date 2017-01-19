伊朗德黑蘭高樓火警後倒塌 30死百人被困

伊朗德黑蘭高樓火警後倒塌。（圖／美聯社）

德黑蘭大樓起火，民眾圍觀。（圖／美聯社）

伊朗首都德黑蘭市中心一座17層高樓，19日發生火警後倒塌，目前至少造成30人死亡，百人仍被困。

伊朗國營電視台報導說，至少30名消防員死亡，38人受傷。事發在早上八時，當局派出十輛消防車到場，由於倒塌前，消防已進入火場，暫時未知有多少人，包括消防人員被埋瓦礫。

起火大樓設有商場，是德黑蘭的地標建築為當地最古老的高樓，不少店主試圖返回店內取回貴重財物，但被警方阻止。

(中時電子報)