1月22日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

●蔡：2020是年改大限

年金改革國是會議今(22)日在總統府登場，據估算，每拖延一年，政府各級年金潛藏債務平均增加6718億元，相當政府每年總預算的三分之一。民國101年各級年金潛藏債務14.9兆元，4年來增加2.6兆元，速度驚人。蔡英文總統昨日呼籲大家要覺醒，越早改革，政府與人民可以雙贏；拖延越久，改革會更劇烈。

●錄取台大醫科 最少72級分

今年學測考完了，考生要據此成績參加之後的大學「繁星推薦」、「個人申請」招生。專家表示，今年各校系個人申請錄取分數，預估比去年高0到1級分，進台大要67級分，一般醫學系、牙醫系至少72級分，「中」字輩大學要60級分以上。

●4格漫畫又來了…英文作文大問號拚想像 寫「出遊」結局

大學學測第2天英文科試題中間偏難，非選題作文又改回3年前看圖敘事，以「出遊塞車」4格漫畫出題，雖不難發揮，要寫出特色得有創意，尤其第4幅圖片可能的發展是拿高分的關鍵，許多考生直呼措手不及，差一點就寫不出來，更別說創意！

蘋果日報

●宣示美國優先 川普第一刀 斬歐巴馬健保

在全球高度矚目下，川普（Donald Trump）前天宣誓成為美國第58屆、第45位總統，他在就職演說強調「美國優先」（America First），宣告保護主義新時代來臨。他當天簽署首份總統行政命令，準備撤銷前朝歐巴馬健保改革。白宮網站也發布新政策，包括退出《跨太平洋夥伴協定》（TPP）等，將打擊極端伊斯蘭主義列為首要外交政策，內政外交盡顯新風氣。

●川普講稿 藏《黑暗騎士》台詞

期待川普上任後言行有所改變的人，聽完他的就職演說後可能大失所望。媒體分析，川普的演說和競選時沒兩樣，根本只是說給支持者聽。有民主黨議員認為，川普在就職典禮上凸顯美國黑暗面實在匪夷所思。

●德法不看好川普保護主義

美國總統川普（Donald Trump）在前天發表的就職演說中強調「美國優先」，引起國際社會忐忑不安。歐洲國家多表不挺，德國警告美國將走向極端路線，法國直言否定川普的保護主義。常因貿易議題成為川普攻擊箭靶的中國，昨未有官方回應。相較歐洲國家憂心忡忡，也有國家樂見新局勢，日本、南韓等國積極釋善意，期盼強化合作。美國《時代》雜誌分析，川普上台後有7國「剉咧等」，如日本身為美中角力的夾心餅，日後處境恐更尷尬。

聯合報

●蔡英文談年金改革 越早做越溫和 越晚做越劇烈

蔡英文總統昨天強調，年金改革越早做，越有調整空間，成功的可能性越高；越晚做風險越高，財務空間越小，越早啟動越能體現雙贏，讓財務有更大調整空間，年金改革能確定下來，就能消除社會焦慮，讓國家、個人都能及早規畫。

●川普就職演說：停止美國式屠戮

川普廿日正式就任美國第四十五任總統，他在十六分鐘的就職演說中強調新政府準備將權力還給美國人民，誓言「被遺忘的美國男男女女，將不再被遺忘」。川普在全國分裂中上台，他個人雖自信十足，但領導能力仍有待考驗。

●國民年金 下階段改革

年金改革國是會議今天登場，政府日前公布年金改革草案，內容卻不見國民年金，外界質疑未規畫大國民基礎年金，保障社會弱勢。國家年金改革委員會執行長林萬億說，年金制度複雜，難一步到位，因此要分兩階段，今天會開放大家提出更多建議，作為下階段改革重要參考。

自由時報

●川普新政：重建強盛美軍

川普宣誓就職，白宮網頁首頁大圖換上川普「一起讓美國再次偉大」的號召，並公佈六大施政綱領，包括能源與環境、外交、就業與成長、擴張軍事、治安執法與自由貿易協定。其中在軍事與外交部份，川普要求重建龐大軍備，絕不容許任何國家軍力超越美國，未來美國將以對抗「伊斯蘭國（ＩＳ）」為首要外交目標，並發展最先進飛彈防禦系統抗衡伊朗、北韓威脅。

●台美軍購 國造新艦將裝美Link16系統

軍方高層官員透露，在美國新任總統川普上任前夕，台美已簽署一項金額達廿一億五千餘萬元台幣的軍購案，將由美方為我國新造各式軍艦，加裝「Link16」及「Link11」戰術資訊傳輸鏈路系統，並為現役軍艦現有的系統進行更新，此舉將讓海軍各式新型軍艦具備與美軍太平洋司令部、第七艦隊作戰資訊通聯及即時傳輸的能力，有助於台美更加緊密的軍事實質合作。

●香港民主派來台遭滋擾 四海幫幫主 「督軍」抗議

香港民主人士黃之鋒等人日前來台遭暴力對待，警政署發現，除竹聯幫大老張安樂的次子張瑋在機場意圖施暴，隔天黃之鋒等人參與時代力量在北市舉辦的論壇場外，四海幫幫主楊德昀赫然現身在抗議群眾中，跟幫眾交頭接耳，親自「督軍」意味濃厚，警方擬約談楊，以查明是否有對岸人士指使他率眾抗議。

(中時電子報)