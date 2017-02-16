北市2公車追撞 7人送醫

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北市基隆路3段上午發生公車車禍。（民眾提供）

北市基隆路3段上午發生公車車禍。（民眾提供）

北市大安區基隆路3段，今天上午10時，發生2輌公車車禍，消防局獲報到場，總計送7名傷患，意識清楚，5名送往北醫，2名送往萬芳醫院。詳細車禍原因及責任，刻由警方調查中。

(中時)