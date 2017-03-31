青年創業國際論壇 專家學者談新創
桃園市政府主辦的「青年創新創業國際論壇」31日舉行，邀請VR虛擬實境、物聯網、大數據等領域的國內外專家演講，向現場500名與會者分享創新創業議題，希望激發創業者，進一步帶動產業發展與進步。
雷蛇（Razer）虛擬遊戲研發總監Luca Di Fiore（花儒卡）指出，台灣在消費電子上有很棒的研發人才，且有很棒的工作態度，應要善加利用。而VR發展主要需要顯示器，而台灣生產顯示器技術，在全球排名第二，還有許多ICT強項，技術不需自外國導入，但台灣大廠保守，投資只著重在短期獲利，大量生產卻只賺取毛利，在培育年輕人部分反而做得太少。
Garmin亞太區汽車事業群總監沈致瑋說，台灣應全力擁抱物聯網、車聯網、VR等所有新技術，相關產業在政府、業界合縱連橫，青年創業將會更省力。台灣是科技人文取向的社會，政府可在路網相接部分幫忙，雲端部分可由科技產業發展智慧家居，最後形成智慧城市。在這個車聯網產業，不代表要造車，而是從中找到自我切入點。
(中時)
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