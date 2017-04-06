想到英國皇室工作嗎？接線生年薪是…

女王伊麗莎白二世現在要徵一名新接線生，協助處理一週高達4000通電話，年薪約為2萬3000英鎊(約台幣90萬)。(圖片取自美聯社)

想要到英國白金漢宮工作嗎？女王伊麗莎白二世現在要徵一名新接線生，協助處理一週高達4000通電話，年薪約為2萬3000英鎊(約台幣90萬)。

根據英國媒體報導報導，這份工作起薪一年2萬3000英鎊（約台幣90萬），外加津貼及雇主提撥15%退休方案。王室強調：「這不是一般的總機角色，由於每週約有4000通電話，你將加入我們組織中心的重要話務人員團隊。」廣告並說：「為王室宅邸回答和處理來電，你將為致電者及各地內部各階層同僚提供有效和親切的服務。」

英國王室網站刊登的徵才廣告強調這是王室業務的第一線，必須是一個自信和專業的溝通者，放心與各級人士聯絡，此職務4月11日截止申請。

(中時電子報)