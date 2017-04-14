日本最美胸部女大生 露3點不雅片震撼外流
22歲寫真女星石原佑里子，2年前因為參加「湘南小姐」選拔受到矚目，擁有F罩杯的豐滿身材更獲日媒封為「最美胸部女大生」，並於去年正式進軍演藝圈，被視為寫真界的超新星。未料日網今(14日)瘋狂流傳其不雅影片，正面完全入鏡，讓日本鄉民一看就認出女主角是石原佑里子。
日本色情網站今日流傳一段號稱是超有名寫真女星「石原佑Ｏ子」私密影片，影片全長約半小時。影片一開始女子戴口罩只穿內衣入鏡，胸部被男子不停搓揉，接著更被男子慢慢褪去內衣褲與口罩，大腿敞開露出私密處，臉上露出清晰3顆痣與石原佑里子一模一樣，想賴也賴不掉。
在不雅片流出後，石原佑里子社群網站推特與instagram皆處於關閉狀態，原本今日舉辦的線上直播會也緊急取消。由於她本月16日將在大阪開攝影會，是否如期舉行也令外界關注。然而也有不少日本鄉民認為影片流出方式太刻意，推測她會與前寫真女星高橋聖子一樣，都是在影片外流後正式投身AV界。
(中時電子報)
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