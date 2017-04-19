英足球界性醜聞 再爆受害者高達560人

教練班奈（Barry Bennell）涉嫌侵犯多名少年，許多人現在站出來指認。(圖片取自independent.)

去年震驚一時的英國足球性侵醜聞，據警方最新公布的數據顯示，受害者持續增加，增至560位，並指認出252名嫌犯。

性侵事件是由43歲的前雪菲爾聯隊（Sheffield United）足球員安迪（Andy Woodward）向媒體爆出，從他11歲起在克魯足球隊（Crewe Alexandra）時，連續長達4年被當時的教練班奈（Barry Bennell）性侵。沒想到接著愈來愈多球員出面說自己也是受害人。班奈利用他們幼小不懂事，性侵甚至性虐待他們，造成這些男童內心驚慌痛苦卻不得向任何人透露，甚至恐嚇講出去會被退隊，連帶威脅他們家人性命。

警方表示受害者中96%為男性，當時受害年紀在4歲到20歲間。英國311個足球俱樂部，包括職業和業餘，都被指出涉嫌性侵。去年12月初，班奈已遭檢方起訴。根據警方資料顯示，班奈是一名嚴重戀童的男子，他於1998年因性侵6名男童被判刑入獄，出獄後又再犯，已判刑好幾次。

(中時電子報)