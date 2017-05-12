路邊紙箱驚見棄嬰 警方追查雙親

昨（11）日晚間7時許，家住新北市板橋區四維路的21歲蕭姓女子下班返家，在公寓門口隱約聽到嬰兒哭聲，仔細尋找，竟在1樓樓梯口的紙箱中發現1名男嬰，全身僅以毛巾包裹，蕭女擔心獨自在外會有危險，便將男嬰抱回家裡照顧，直到今年凌晨，蕭女的父親返家，得知女兒撿到棄嬰，立刻要女兒報警。

警方表示，男嬰尚未足月，身上還有臍帶，意識清醒、活動力正常，隨後已將男嬰送往亞東醫院，經醫院檢視，男嬰健康狀況均屬正常。

警方目前已在調閱監視器，希望盡快找出男嬰雙親。

(中時)