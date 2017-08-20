世大運》再見失誤輸球 郭李建夫：記取教訓
世大運棒球，中華隊首戰迎戰法國，前8局原本取得領先，卻在最後半局因再見失誤輸掉比賽，總教練郭李建夫指出，其實投手群今天表現很好順利壓制，其實可以贏球，就差在失誤，只能明天再努力。
中華隊今首戰法國，上演投手戰，前8局中華隊也僅僅攻下3分，然而在第9局被對方逆轉，滿壘兩出局時，中外野手王正棠，球已經碰到手套卻掉了出來，變成再見失誤。
郭李建夫表示，今天賽前就知道法國實力不錯，很多在冬盟就曾交手過，不過今大家表現很好，其實有機會贏球，就差在最後，而且最後配球上面也有點著急，接下來都需要改進加強。
中外野手王正棠，今在打擊方面其實表現不錯，4打數擊出2支安打，也為中華隊跑回分數，沒想到卻發生要命失誤，郭李建夫回應，賽後有馬上鼓勵他，希望他能記取這樣的教訓，化為成長的動力，會讓他成為更好的選手。
(中時電子報)
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