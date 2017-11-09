挺一例一休？柯文哲稱可連上20個月 慘遭砲轟

台北市長柯文哲。(本報系資料照)

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中時電子報

行政院版的勞基法修正草案，周一由行政院長賴清德拍板，有條件放寬7休1制度等方向。台北市長柯文哲昨日受訪時稱「我可以連續工作20個月！」此話一出，遭網友質疑「連上20個月，月薪不到3萬，能做到？」建議柯P「到工地綁鐵、扛水泥，到鋼鐵廠清廢油泥等的，連做20天看看。」挨批「如果月薪有50萬我也可以連上20月以上」、「我來當台北市長，我可以連上20年，幹話王！」

賴清德定調的一例一休版本，有條件放寬7休1，可能造成勞工連上12天班，勞團擔心未來可能變相為「血汗勞工」，痛批賴內閣走回頭路。有媒體問及，醫師出身柯文哲的，修法後，醫護人員恐連上12天，柯文哲笑說「我不算啦！我是可以連續工作20個月。」但尊重結果。

柯文哲的可連上20個月，引發網友怒火，痛批「真囂張啊你~來，去給我上大夜班，就大樓保全就好，00:00到12:00連續20個月不休假試試！辦的到再來這邊大聲。」、「幹話王又講幹話了！有種你回醫院連上班2個月看看，記得！中間都不能休息 ，不要說兩個月，連續排開刀2天就看要死幾個人了！」、「去扛瓦斯吧！我看你可以不可以連續扛20個月」、「出一張嘴，別人在做。我可以連上六十個月。」、「您當醫生的時候，能連開20月的刀，就相信您」、「重點是薪資問題阿...月薪30萬 我也可以連續50個月上班」。

(中時電子報)

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