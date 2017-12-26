美國不要的40歲F-15鷹式戰機 以色列當寶

2017年12月26日 12:14 中時電子報 喻華德

飛機的壽命評估是一門科學，近期日本專家揭露早期型的F-15J/DJ「鷹」式戰機因航電系統落伍已無法勝任前線任務，建議將半數F-15提前退伍並增購F-35A「閃電二式」，而以色列和日本同樣作為F-35及F-15的使用國，以色列卻選擇相反的路線，引進9架機齡40年的美國空中國民兵汰除的F-15D，並編列預算對其進行性能提升。

據The Drive網站12月20日報導，歐巴馬政府任內，通過決議將美國空中國民兵原第173戰鬥機聯隊（駐地奧勒岡州克拉馬斯福爾斯（Klamath Falls, Oregon））價值數十億美元的9架現役F-15D戰機以援助方案援贈以色列，以國決定將其「再生」並進行大幅升級。以色列會想要1970年代製造的F-15雙座機可能會讓人感到奇怪。但這批飛機對以國空軍的任務角色和價值觀點和美國空軍截然不同。今日以國獨特配備的F-15D戰機在以國空軍是最有彈性和能力的多用途戰機。

以色列空軍安裝被稱為「快速包」的適型油箱（進氣道外側）的F-15C/D型戰機，快速包容量750加侖（2,839公升），F-15可掛載2具610加侖（2,309公升）的副油箱。（圖/IAF）

在F-15E「打擊鷹」進入美軍服役前，以國就已將原本定位為制空戰機的F-15轉變為「長程打擊平臺」，以色列將其命名為「巴茲（Baz）」，因使用大量自製航電、武器、次系統及結構升級變成越來越「以色列本土化」。

今日D型「巴茲」用於一系列的角色，包含、制空、打擊、偵察、及最特別的是指揮及控制與網路連線平臺，以支援長程打擊任務。比起F-15I型的「表弟」而言，C/D型機特別吸引以國的原因是「非常便宜」，在此例中是免費。但可加裝「快速包（fast pack）」－適型油箱以延長航程，並可以自行升級以對應複雜和持續發展的任務。

這批美國空中國民兵（USANG）除役的飛機是作為自然除役過程的一部份，原預計用作拆零使用。然而，以國空軍材料及技術局（Materiel Directorate and Technical Branch）發現這批飛機的潛力：雙座型F-15可加裝適型油箱。這標誌著這批飛機轉換為「巴茲」型的開始。

此專案的第一階段，四架將改裝為「以國版」並進入空軍服役。第二階段剩餘五架飛機將改裝，並替代原有五架單座型「巴茲」，這五架單座型隨後將除役。

最終目標是增加以國前線中隊的雙座機數量，同時替代較老已進入終壽期的單座機。本案極為複雜且耗時。這是以國空軍維護專家首度必須處理D6批次的F-15，這是首批製造的F-15D，因此即便是經驗豐富的以國空軍也有許多要學習之處，每架飛機將花費高達170日進行改裝升級。

以色列空軍不僅採購F-35戰機，甚至連美軍汰除的F-15都可以「資源回收」經過升級後用來汰除更舊的F-15，可謂「勤儉建軍」的典範。以國以「Baz 2000」專案性能提升F-15機隊，因此暱稱為「巴茲」。（圖/IAF）

因為有太多零組件必須要更換及加裝升級，改裝團隊必須記錄飛機的原始配置及所有特殊改變以確保他們能教導以國空軍地勤人員維護飛機，並在飛機進入機隊後運作。

過去曾參與「巴茲」型的民間專家也加入以提供技術協助。參與本案隸屬Tel-Nof基地維護中隊的資深上士（Senior Warrant Officer）Motti Shpindler說：「在作戰之外，此專案是專業特別意義。參與本案的技師全面研究巴茲，比起其它技師更熟悉飛機…這是我們執行過最複雜的專案」。他補充說明：「以前從未進行過像這樣的專案，因此我們利用在以國空軍身為『活字典』的同袍…，我們拆解飛機並藉由安裝提供新能力的武器系統，將其改裝為以色列巴茲。它將會像較新的巴茲戰機一樣，運用部分現役戰機不具備的能力」。

一部份挑戰是這批最老的F-15D在過去40年的服役期間已經經過多次升級，而這些變更僅有紀錄特定範圍，至少用此方式以國空軍可能需要重工以轉換為自製巴茲構型。因此在改重工轉換為能力更強且符合以國空軍的的機種前，必須做很多如同偵探般的工作以瞭解飛機現行構型。

(中時電子報)