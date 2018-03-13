最新飲食指南：全脂奶洗刷汙名 蛋比肉營養

2018年03月13日 10:28 中時 倪浩倫

飲食指南新版本出爐！衛福部國健署今公布最新版「每日飲食指南」，其中將過往的「低脂乳品類」改成「乳品類」，不再只建議國人選用低脂或脫脂奶類；此外，蛋白質的「豆魚肉蛋」也改為「豆魚蛋肉」，將蛋和肉的順序互換，「全穀根莖類類」也修訂為「全穀雜糧類」，「油脂與堅果種子類」、「蔬菜類」、「水果類」則不變。

相隔7年，國健署再次更新了「每日飲食指南」，就六大類食物的項目名稱和內容進行微調，三大營養營養素佔總熱量比例範圍，為蛋白質10~20％、脂質20~30％、醣類（碳水化合物）50~60％。

國健署指出，過往認為乳脂肪較飽和，故建議選用低脂或脫脂，飲食建議中也均為低脂、脫脂的牛奶、奶粉與起司，但近年研究發現，相較於低脂奶，全脂奶並不會造成身體的肥胖或心血管疾病的風險增加，甚至有利於某些健康指標，故將其調整為「乳品類」，也將全脂的鮮奶、優酪乳、起司，以及常被誤認為營養價值較低的「保久奶」，通通正式列入營養建議。

飲食綱領中提到，為提高微量營養素和有益健康的植化素攝取量，新版也將「全穀根莖類」修訂為「全穀雜糧類」；蛋白質方面，由於肉類食物含有較多的脂肪，對心血管的健康較不利，加上認為蛋是所有食物蛋白質中「品質最佳」，故將肉和蛋的攝取優先順序互調，將「豆魚肉蛋」改為「豆魚蛋肉」，肉的優先順序也建議「先禽肉、再畜肉」。

六大類食物中的另外三類則延續傳統，「水果類」方面，在份量的提醒中進行微調，過往是「某某水果、多少公克為1份」，讓很多人毫無概念，新版本則明示「切塊水果約大半碗 ~1 碗為1份」；而為鼓勵國人多攝取堅果來取代精緻油脂，這類食物「每天至少要有一份堅果種子」，並以富含維生素E的花生、杏仁、葵瓜子、松子仁為優先。

每日飲食指南中，有就各熱量階層提出最理想的建議，以一天需1500大卡的民眾來說，每日應攝取2.5碗全穀雜糧類（當中1／3為未精緻），4份豆魚蛋肉類，1.5杯乳品，3份蔬菜，2份水果，油脂與堅果類4份（油脂3份、堅果種子1份）；國健署表示，各類食物的建議份量，皆隨總熱量攝取量上升而增加。

(中時)