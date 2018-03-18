Kid講錯節目名 Sandy救援好默契

2018年03月18日 23:42 時報周刊 林彥君

去年剛榮獲金鐘獎加持的Kid與最年輕的綜藝主持人獎得主Sandy，攜手主持ETtoday新聞雲的選秀節目《超級新人王+》，兩人首度合作，事前擔心默契不足，不過默契大考驗連續答對4題，顯然擔心多餘。最後宣傳節目時，Kid恍神不小心把節目名稱講錯，一旁的Sandy立刻神救援，兩人現場還即興模仿吳宗憲，幾乎一模一樣，讓眾人笑翻，最後總算放心說：「現在不擔心（默契）了！」

其中一題心目中的女神是誰，Kid脫口說：「許…許不了」，被Sandy嗆：「不能都依你啊！」Kid趕緊展現紳士風度安撫：「那我這次都依你」Sandy說：「很難，你根本不知道我喜歡什麼。」果然Kid不知道Sandy最喜歡的女藝人跟女演員是誰，完全答錯。被問到喜歡的女演員，Kid講到許維恩還突然結巴。

本以為兩人「最喜歡的主持人」會回答吳宗憲，反而異口同聲地說：「Sandy」，Kid還開玩笑說：「沒有很喜歡（吳宗憲）欸！誰要講他阿！」Sandy說，「平常他在我們都已經講成那樣了。」Kid表示，「憲哥平常不是見到我就是見到她，24小時一直見到，真的蠻累的。」

兩人日前第一次進棚錄影，Kid透露，這幾個月瘦了5公斤，原本的褲子穿36腰，現在穿32腰還有點大，Sandy已連續三年過年重病，今年年假完全在「失聲」的狀況下度過，一共喝了4罐枇杷膏、12鍋雞湯，總共瘦了3公斤。她生病期間，妹妹很調皮還作弄她，看準她無法講話，故意穿走她的衣服，讓她完全無法拒絕，只好默默接受，對於近來爸爸吳宗憲與安苡愛的緋聞，她表示自己其實沒在注意，都是看新聞才知道。節目將於4月9日開播。

(時報周刊)