離譜！找性侵犯當論文槍手 中監教化科長送懲處

2018年03月28日 13:42 中時 馬瑞君

台中監獄教化科長廖瑞坤遭檢舉，攻讀嶺東科大EMBA，卻透過教誨師找受刑人當槍手寫論文，且因受刑人假釋出獄，被迫改題目找另一槍手代打。台中監獄表示，調查後已召開考績會，報請矯正署懲處。

據了解，廖瑞坤因工作認真、好學，去年8月升上台中監獄教化科長職位，並在鄰近台中監獄的嶺東科大就讀企業管理系高階經營管理碩士在職專班EMBA。

中監接獲檢舉，廖員接任科長僅7個月，即透過女教誨師挑選適宜的槍手人選，原找上一名受刑人撰寫「毒品案的量化分析」，探討有關毒犯的累進處遇分析，準備利用在獄中資源及自己工作上專長，以毒品受刑人為分析主題進行問卷調查，估算著完成後還能夠以提升獄政管理之名，協助自己仕途更上一層樓。

但找上的槍手受刑人僅完成大綱，等到要實際執行做問卷調查及撰寫前面幾章的文獻探討時，該名受刑人即假釋出獄，廖員無法獨力完成後續作業，只得放棄該題目。

廖員另起爐灶，透過教誨師再找上另一名曾在大學任教的性侵犯受刑人代筆，又將論文題目改成「網路世代的交易風險」議題。

該名被選上的受刑人礙於在監獄內受拘禁無法拒絕，只得接下槍手工作，但廖姓科長等人

交換給予其好處就是將她改調為服務員。

受刑人在監獄內擔任服務員，服刑環境較好，也較不受行動拘束，只要負責工廠內照顧年邁或身體不適受刑人；但他返回舍房後，就要趴在地板上撰寫及整理論文資料。

中監表示，此案是獄方主動調查，廖姓科長讀的是學分班，不需論文也能畢業，他是請受刑人蒐集論文、寫作技巧，是作為將來繼續深造之用，都是與他的工作業務有關，但是行為不當，已召開考績會，並將科長及教誨師送懲處，待矯正署核定。

(中時)