今日拔管 明日拔菜！台大校友痛斥：決不屈服

傅鐘四周布滿了黃絲帶，表明了台大師生及台大校友的心聲。（蔡姓台大校友提供）

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今日政府壓霸拔管，明天人民憤怒拔菜！（楊姓台大校友提供）
鐘聲21響，敲不醒裝睡的人，但會讓人民覺醒！（楊姓台大校友提供）
美麗純淨的校園，不容政客髒手染指！（楊姓台大校友提供）

鴨霸拔管！教育部強勢拔除管中閔台大校長的當選資格，引發台大師生及校友群情激憤。許多台大校友到現場支持，繫上黃絲帶，強調他們「決不屈服」！

教育部鴨霸拔管，台大師生因而決定於明（5月4日）天下午4時整至4時21分舉辦「新五四運動」，罷課21分鐘，抗議教育部的粗暴行徑。台大「新五四罷課宣言」中提及，由於「四二七事件」為台大歷史寫下黑暗的一頁。因此，作為台大人，沒有冷眼旁觀的權利，勢必要挺身而出，「拒絕教育部命令，還我台大校長！」

台大校園中，無論是傅鐘，或者椰林大道的椰子樹，都繫了滿滿的黃絲帶，清楚表明了台大人的心聲。一名楊姓台大校友亦響應活動，自已的母校自己救，強調他們「決不屈服」，並提出三點意見：一、今日政府壓霸拔管，明天人民憤怒拔菜！二、鐘聲21響，敲不醒裝睡的人，但會讓人民覺醒；三、美麗純淨的校園，不容政客髒手染指！

楊姓台大校友指出，拔管後遺症不只是管中閔無法上任，更嚴重的是徹底毀壞大學自治，政治黑手將在全國高等教育橫行無阻。教授失望心寒，出走是必然！下一代的教育品質會如跳水般下滑。所有關心台灣前途、孩子前途的家長，關心自己未來的學生們，應該要覺醒、站出來，大聲說出「反拔管」，把拔管轉換成拔掉政黨黑手的契機與力量！

另名蔡姓台大校友表示，他在台大綁黃絲帶，是因為自己的母校要自己救！讓台大回歸學術，讓莘莘褶子知道世界是彩色的，而非只有藍綠！如果認同這個想法，如果是台大人，歡迎來台大校園繫上黃絲帶，歡迎明天4點傅鐘見，「當年你以為台大為榮，明日讓台大以你為榮！」

(中時電子報)

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