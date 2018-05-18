3億元白花了？桃機廁所破損、卡黃垢 網：來到第三世界嗎

桃園機場搭機抵台旅客。（本報系資料照/陳麒全攝）

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中時電子報

台灣門面的桃園機場，先前航廈數度漏水、廁所污水外溢之外，現在又傳出有旅客抱怨行李提領大廳的廁所破舊，出現牆面損壞、卡黃垢等情況，讓民眾質疑先前的3億元整修費到底花去哪？引發網友討論，「太難看了」、「有點丟國家的臉」、「來到第三世界嗎？」

臉書社團「爆料公社」有旅客貼出桃園機場的女廁內部照，指稱位於第2航廈行李提領轉盤旁的廁所破舊，認為機場人員不如在門口掛著「暫停使用」字牌，才比較不會丟國家的臉，質疑先前編列3億翻修費用都花去哪裡？

桃園國際機場2016年1月第二航廈C4候機室廁所，地下排水口發生溢水情況。(本報系資料照/高興宇)
桃機2016年6月曾因送水管遭挖斷，停水一夜屎滿坑。（本報系資料照/陳麒全攝）

桃園機場5年前逐間翻修1、2航廈的廁所，編列3億元翻修廁所，預計2015年底完工，改善廁所污水外溢情況，致力全部打造成五星級飯店型式廁所，扳回國門具國際水準的顏面。

不過，現卻有乘客搭機返台後，發現廁所殘破、卡黃垢，讓網友留言討論，「國外已經知道台灣有多落後了」、「每次回去上廁所這件事就是提醒我真的到家了！」、「機場跑道都可以弄的慘不忍睹了，廁所完全不意外啊」，還有網友反諷，、「旁邊的垃圾桶是白金做的」、「這馬桶還差一億」

(中時電子報)

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