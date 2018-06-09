獨家》張鈞甯畢業14年重回母校參加畢典 鼓勵學弟妹「三件事」

2018年06月09日 19:47 中時 徐桐炘

張鈞甯特地向劇組告假，力挺母校活動。（取材自國立臺北大學臉書）

畢業季來了！張鈞甯近日因《溫暖的弦》人氣再度攀升，雖正在大陸忙拍戲，9日特地抽空回臺北大學法學院參加學弟妹的畢業典禮，經紀人表示她數月前接到邀約立刻告假，前日特地搭機回台力挺母校活動，今看到同學做的畢業影片，許多學生時期的情景湧上心頭，尤其她現在最好的朋友都是大學同學，她提醒畢業生：「要好好珍惜和同學之間的關係，開始工作後的感情就會不同，也是另一種挑戰。」

張鈞甯一走進場尖叫聲此起彼落，讓法學院畢業生們超嗨，因為過去典禮上向來只有她的「人形立牌」，今年終於本尊現身，她也大方分享自己的人生哲學，父親提醒過她：「人生之中做好3件事情就沒有問題。第一是選擇適合的運動，第二是學好一種語言，最後是要從事有興趣的工作。」張鈞甯謹記在心並身體力行，她熱愛跑步和健身，並且有空檔就持續練習英文。

儘管冠上法律學士和碩士頭銜，張鈞甯最後選擇將喜愛的「演戲」作為職志，現場也有學長談起從法官變成創業人士的過程，張鈞甯理解法律系的仕途不易，許多人花費6、7年才考上律師，她希望透過個人經歷，鼓勵同學只要持之以恆和詳細規劃，都能完成人生目標。

(中時 )