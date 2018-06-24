震撼彈！陳偉殷可望來清大授課

清大體育系官網出現陳要來授課的訊息和照片。（徐養齡翻攝）

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旅美好手陳偉殷去年11月曾受邀到清大舉辦訓練營，如今傳出將以榮譽教授身分到清大授課。（資料照，徐養齡攝）
陳偉殷（左）去年11月曾受邀到清大舉辦訓練營，如今傳出將以榮譽教授身分到清大授課。（資料照，徐養齡攝）

美國職棒大聯盟旅美好手陳偉殷在海外為國爭光，如今傳出清華大學體育系將以「榮譽講座」模式，邀請陳偉殷到校為學生授課，消息一出引起學生「暴動」，有學生甚至揚言不惜延畢，也要一睹「陳教授」的風采。

清大體育系24日證實這項消息，該系官網首頁已放上陳偉殷的照片，也直接公布「體育系聘2018-2020榮譽客座教授陳偉殷先生」。訊息在清大學生口耳間迅速傳開，喊讚留言「不得不說體育系真的猛了」。

事實上，陳偉殷去年11月就曾應邀來清大舉辦訓練營，鎖定非大專甲組球員進行訓練，本賽季從傷兵名單復出，仍在佛羅里達馬林魚隊擔任先發投手，儘管戰績起伏，仍受到廣大球迷喜愛及支持。

清大體育系官網上尊稱陳偉殷維「榮譽教授」，但目前仍在大聯盟賽季中，就公布陳會來授課，也令部分學生感到質疑，認為仍存在一定的變數，可能僅是掛名，不會真的來開課。

「陳偉殷真的會來！」清大體育系對陳偉殷到校授課抱持樂觀態度，指陳應該會在賽季結束後，透過講座方式到校授課，不過不會親自教大家打棒球，詳細方法仍與陳偉殷方面協調，大聯盟賽季結束，可望就會有更明朗的辦法。

清大體育系今年也以榮譽講座方式延攬優秀師資來台，如加拿大Laurentian大學教授Dr. Robert Schinke就曾到校上課，對於陳偉殷也將以相同模式辦理，以「講座」模式舉行，搭配學期既有課程，學生不用選課就能聽講。

(中時 )

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