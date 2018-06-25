中時晚間快報》華山分屍案凶嫌 防腐祕藏死者雙乳

2018年06月25日 17:39 中時電子報 綜合報導

◎華山分屍案凶嫌 防腐祕藏死者雙乳

北市華山分屍案，凶嫌陳伯謙殺害分屍高姓女學員，並分屍七大袋棄置陽明山區，陳嫌坦承犯行後，警方在陽明山與金山一帶先後尋獲屍袋，唯獨雙乳不見蹤影。25日傳出警方已在陳嫌大同區住家找到，陳嫌用類似防腐劑的材料封存雙乳，再將它包進袋子放在自己臥室中。

◎土耳其大選揭曉 艾爾多安強勢連任

土耳其最高選舉委員會主席賈文25日宣布，現任總統艾爾多安在前一日的大選拿下過半選票，贏得連任。他領導的執政聯盟也在國會選舉囊括單院制國會的過半議席。艾爾多安後來在勝選演說中表示，土耳其將繼續「解放敘利亞土地」，讓難民安全回到敘國。

◎背詩練書法玩數獨 北京國中鍛鍊新生

暑假就要展開，大陸國中生有哪些暑假作業呢？陸媒披露，北京知名國中人大附中朝陽學校暑假作業，國文科要求升國一的新生練習書法、背詩、閱讀、參觀博物館、寫暑假見聞心得，另外英文和數學科也有要求，紮實得不得了

◎《中國新歌聲》當導師 陳奕迅:最喜歡周董

中天綜合台6月30日起每周六晚間8點播出新一季歌唱選秀節目《中國新歌聲》，黃金導師陣容包括周杰倫（周董）、陳奕迅（Eason）、那英、劉歡，出道22年的陳奕迅更是首度參與選秀節目，格外引人注目。個性風趣的陳奕迅，在今年金曲獎一口氣抱回最佳國語男歌手與年度最佳專輯兩大獎，還不小心開黃腔，「坐了很久身體有點硬」，惹來全場一陣爆笑，不只在金曲獎頒獎典禮上，陳奕迅在《中國新歌聲》也常常神來一筆，逗得觀眾笑聲連連，另一名導師周杰倫就有點無奈地說：「他有時會說莫名其妙的笑話，因為他思維路線比較跳躍，我就要幫大家理解一下。

(中時電子報)