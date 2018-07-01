綠營對小英失望比例攀升 扁：雙北雙贏變雙北雙輸

蔡英文總統。(本報系資料照片)

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中時電子報
/綜合報導

《美麗島電子報》6月國政民調出爐，蔡總統的施政較上次調查上升2.3%，但仍處於低檔狀態。其中泛綠選民滿意蔡總統表現的比例為55.9％，另有34.6％不滿意。與上月調查相比，代表綠營對蔡英文感到失望的比例有微幅攀升跡象。對此，前總統陳水扁解讀，該民調多少顯示民進黨在11月24日縣市長選情不容樂觀！

陳水扁在最新一期「新勇哥物語」中指出，最新民調也發現，在台北市，蔡總統的滿意度驟降至20.4％，比上月掉了11.1%，是繼「桃竹苗」地區之後，滿意度第二低的地區；而不滿意度也飆升了16.1%，從52.3%來到68.4％，同樣也是排在各地區第二高。此外蔡總統在台北市獲得的信任度則從上月的43.3％，瞬間崩跌到19.4％，短短一個月掉了23.9%。

陳水扁分析，如果蔡總統施政滿意度仍然拉不起來，全國大環境顯然對姚文智選台北市長相當不利。在台北市，蔡總統／賴院長的施政滿意度，一個月掉了11.1%／21%。不滿意度則飆升16%／26.7%；信任度方面，總統掉了19.4%，閣揆也掉了19.1%。姚文智要在經濟選民與軍公教佔相當比例的台北市脫困突圍，似乎有其難度。民進黨在台北市選情若不好，新北市也不會好到哪裡去。「雙北雙贏」可能變成「雙北雙輸」，民進黨期盼年底大選的「領頭羊」不見了，連帶地也會影響原本不容樂觀的其他縣市選情，更加雪上加霜！

阿扁並透過勇哥之口說，明明各項數據指標表現不錯，怎麼跟國人同胞的感受差那麼多！？好像蔡總統說什麼，多數民眾已經不再相信，是數字統計有問題，還是政府的公信力不足以讓民眾有感？

(中時電子報)

文章來源：新勇哥物語-153

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