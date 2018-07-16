大考中心明年增設「奧客條款」擅闖試務辦公室就報警

2018年07月16日 13:48 旺報 簡立欣

今年指考發生「冷氣爭議事件」，有考生家長反映冷氣不冷，大鬧試務辦公室，逼得大考中心啟用備用試場，事後該家長還提出多項不實申訴。大考中心16日除了決議不予處理，並表示目前條款只能罰考生不能罰家長，為避免明年再有類似情事，108年簡章將增訂「試務辦公室禁止進入條款」，影響試場秩序等情節重大者，報請轄區警察機關處理。

大考中心主任劉孟奇還原當時情況：7月2日指考北市第三考區某間教室在第二節考國文時因冷氣結霜，滴水無法改善，試務人員按照標準作業流程關冷氣、開電扇繼續考試；中午休息時間冷氣已經修好，未影響下午考試。

不料7月3日上午第一節考試前，同一間教室有兩位家長致電試務辦公室，反映冷氣仍不冷，試務人員只好將冷氣調降到18度，但家長竟直闖試務辦公室要求「處置」。劉孟奇表示，其實原本試務人員認為沒有必要換教室，但大考中心擔心試務遭到干擾，指示試務人員換教室，試務人員只好在考第二節預備鈴響全部考生坐定之後，告知情況並將所有42名考生護送至備用試場。監考人員隨即測量該「不冷教室」，竟測得攝氏19.4和17.2度！

劉孟奇表示，兩名考生家長還對媒體投訴，前後換了3種說法：說測溫槍是假的、教室是假的、冷氣機是假的云云；「但其實試務人員拍了二三十張照片，都可佐證照片裡就是現場！」何況當時試務人員也問過同一教室其他考生，有一位考生說7月2日教室「不涼但還好」，另一考生根本不知道冷氣有問題，還反問為何電扇要開那麼大？

為避免明年再有類似情事，大考中心16日決議在108學年簡章增列「開放試場冷氣屬服務性質」等字樣，如冷氣故障，監試人員會視需要開氣窗和電扇，但考生要繼續考試，不得要求更換試場或加分。另增訂「試務辦公室進禁入條款」，未經許可擅入試務辦公室，影響試場秩序、妨礙試務進行、危及題卷安全，情節重大者報請轄區警察處理。

(旺報 )