嘴破喝鹽水更慘！藥師：做這三件事最有效

2018年08月15日 15:54 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

嘴巴破洞常常痛起來要人命！一般認為想加速復原應多吃維生素C或喝鹽水，不過藥師指出，應該先找出嘴破不適的原因，才能對症下藥，否則吃再多的維生素C都是枉然；猛灌鹽水可能使得身體水分加速流失，反而更慘，提醒想要正確解決嘴破應該做三件事才對。

《華人健康網》報導，台灣預防保健協會理事長趙順榮藥師表示，臨床上高達80%患者，嘴破的原因主要與情緒、熬夜、疲勞，造成免疫功能失調、黏膜血液循環不良有關；只有約10％左右的民眾，嘴破是因缺乏維生素B群、維生素C，而造成黏膜發炎或破裂。

趙順榮藥師強調，嘴破一般而言，傷口至少要1週左右才會癒合，坊間常見的口內膏也只能縮短病程，想要有效預防嘴破，關鍵在於平時養成良好的生活及飲食習慣，並做對下列3件事：

1. 從飲食補充維生素B2、維生素C

建議從日常飲食中攝取富含維生素C的蔬菜水果，另外乳製品、全榖類、堅果類、蛋等富含維生素B2的食物，都有助於修補破損的口腔黏膜。但若引起嘴破的原因並非缺乏維生素C，在改善效果上就相當有限。

2. 充分補水：

多喝水能維持唾液分泌、避免口腔黏膜組織受到壓迫，值得注意的是，許多民眾誤認為喝鹽水可以殺菌，但猛灌恐怕會使得人體中的水分隨著鹽分流失，而造成反效果。另外，咖啡、茶飲等含咖啡因的飲品，由於有利尿效果，也不建議視為水分的補給，飲用後更應加強水分的補充。

3. 養成規律的運動習慣：

想要防止嘴破，最好、最直接的方式其實是「運動」，不管是哪種運動，包括快走、慢跑，只要能活動全身肌肉、活絡血液循環、達到放鬆的效果，都有助於維持口腔黏膜健康。

(中時電子報)