中臺科技大學積極發展校園型長照服務，成立「謙和賀居家長照機構」，於3/11盛大舉辦開幕典禮，莊競程立法委員蒞臨祝賀中臺科大第二家「謙和賀」開幕，提供長者「牽好」、「顧好」的專業居家照顧服務。

中臺科大將服務由社區延伸至家庭，繼成立全國首間校園日照中心—「謙和賀社區長照機構」，進一步成立「謙和賀居家長照機構」，藉由照顧服務員進入長者住所服務，讓長者在家也能有專業的照顧以及溫暖優質的陪伴，提供家庭支持、紓解家屬的壓力與負擔。

輔導設置「謙和賀居家長照機構」之財團法人金屬工業研究發展中心胡昌明副處長，致詞時指出，因應超高齡社會與少子化衝擊，中臺科大活用學校資源發展長照服務特色，成為大學校院活化轉型的標竿典範，值得其他學校學習；臺中市衛生局陳淑芬專門委員肯定中臺科大配合國家長照2.0政策，提升學校所在地北屯區及其周邊區域之長照服務量能，協助長者延展其居家與社區生活，推動長照政策之「在地老化」精神與「社區照顧」理念。

中臺科大校長陳錦杏表示，學校運用校園環境特色及專業系所資源，設置謙和賀日照中心及居家長照機構，協助社區家庭照顧者減輕家中失能（智）長者的照顧壓力，具體落實大學社會責任。(圖/中臺科技大學提供)

中臺科大陳錦杏校長表示，運用校園環境特色及專業系所資源，設置謙和賀日照中心及居家長照機構，秉持著「牽好，也要顧好」的服務理念，協助社區家庭照顧者減輕家中失能（智）長者的照顧壓力，提供以個案需求為中心的整合式照顧服務，具體落實大學社會責任。

「謙和賀居家長照機構」朱靜珍主任指出，為充實及均衡學校所在地臺中市北屯區的長照服務資源，強化長照服務普及性，提升服務品質與效率，選擇以城中1區（西屯區、南屯區、北屯區）以及屯區（烏日區、太平區、霧峰區、大里區）等長照需求人數較高之地區進行服務，並配合臺中市長照2.0特約服務，民眾住家在上述二個服務區域內，皆可申請長照2.0補助至少84%，自付額僅16%，減輕長者家庭經濟負擔；如為全自費民眾，則無居住區域限制，皆可申請並享有專業、優質的居家照顧服務。

「謙和賀」期待將校園的青春朝氣與活力，藉由居家長照機構的開幕，延伸帶入長者家中，提供全方位、多元化的專業服務，完善照顧到每一位長者的身心靈需求，讓謙和賀居家長照機構「牽手顧好長者的每一天」！