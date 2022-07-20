新加坡萊佛士設計學院為新加坡唯一一所純藝術設計學院，也是在新加坡經濟發展署的支援下成立的第一個專業設計學院。(照片/新加坡萊佛士設計學院提供)

新加坡萊佛士教育集團成立於1990年，是亞太地區規模最大的專業跨國教育集團。萊佛士教育集團先後在新加坡、中國、泰國、馬來西亞、義大利等國家設立學院，至今在亞太地區10個國家16個城市，投資並管理著18所高等教育學院。萊佛士設計學院坐落在城市中心繁華地帶，毗鄰著名景點克拉碼頭，同時也是整個新加坡唯一一所純藝術設計學院。這是萊佛士教育集團在新加坡經濟發展署的支持下成立的第一個專業設計學院，在新加坡藝術設計領域具有舉足輕重的地位與作用，同時亦是新加坡藝術設計行業發展不可或缺的部分，全方位的奠定了萊佛士品牌在世界範圍內的行業認可度。

新加坡萊佛士設計學院目前開設有三年制設計類本科課程：服裝設計、珠寶設計、室內設計、平面設計、產品設計、數位媒體設計、動漫設計、遊戲設計; 三年制行銷類本科課程：時尚行銷、時尚傳媒與新聞、零售管理; 及一年制碩士課程：設計管理，目前全部校區在校人數達到13000多人，其中新加坡萊佛士設計學院可容納2000名學生同時授課。

此外，新加坡萊佛士設計學院已獲得「新加坡消息者保證標誌」教育服務鑒定計劃證書。 並獲得新加坡素質教育“SQC”認證，旨在認可擁有健全的學生福利保護措施和高水準工作機制的教育機構，增進學生與家長對新加坡教育的信心。自2009年新加坡政府成立私立教育理事會，並通過「教育信託保障計劃」法案，推出EduTrust認證，而新加坡萊佛士設計學院連續獲得 「四年期的正式認證」，是受高度認可的私立學院。

在專業行業認證部分，萊佛士設計學院培養的是面向世界的設計師，在新加坡總統設計獎為首個設計方面的國家獎項，萊佛士設計學院設計師皆有不錯的參賽成績，同時新加坡年度設計師大賽萊佛士設計學院參賽設計師也獲得不同的獎項。在學生成就方面，萊佛士設計學院提倡讓學生發揮自己的創造力、想像力，每年都由專業講師帶隊參加各類不同的專業國內外大賽，這也是萊佛士的特色之一。 同時，萊佛士設計學院與英國考文垂大學（前身為成立於1843年的考文垂設計學校，目前為英國公立研究型大學）密切合作。學生在新加坡萊佛士設計學院學習，畢業後可獲得考文垂大學本科和碩士學位，受中國教育部認證。

新加坡萊佛士設計學院開設多種類的設計學系，致力提供給學生最好的美學教育。(照片/新加坡萊佛士設計學院提供)

萊佛士的授課皆採用小班制教學，每個班級不超過20位同學。小班制的優勢在於每位同學都能與導師有最全面的互動，發掘學生無限創造力。教授皆是來自美國、英國、澳洲、新加坡等世界各地的專業人士（80%以上為國際講師）。他們所擁有的多樣化背景、文化財富和行業知識為萊佛士學生帶來更多的的學習優勢。專業課程設置緊密貼合設計與商業領域的迅速發展與更新，傳授學生與世界潮流同步的設計與商業專業知識，師生互動的教學模式引領學生充分發揮創意、創新與創造能力。

除了專業科目，萊佛士不僅提供針對真實工作環境的模擬課程和專案培訓，鍛煉學生的實際操作能; 通過工作實踐，使學生獲得寶貴的工作經驗，全面提升專業素質與職業競爭力; 而且專門設立CPD——人才發展中心部門，廣泛聯絡全球各大品牌企業合作夥伴，在一個高平台上為學生推薦實習機會、提供就業資訊。長期致力於提高教育品質。在萊佛士追求外界認可和資格認證的過程中，堅持向公眾呈現與提供萊佛士品牌所代表的至高品質保證。有意報考萊佛士設計學院的學生可進入官網查閱其詳細資訊https://www.raffles-edu.cn/entrance.html。