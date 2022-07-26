鋼聯(6581)挾著國際鋅價走高，推升氧化鋅售價，及漲價效應，第2季單季及上半年獲利雙雙刷新歷史新高。鋼聯第2季稅後淨利3.84億元，季增146%、年增148.1%，每股稅後淨利3.46元。上半年稅後淨利5.41億元，年增144.7%，每股稅後淨利4.86元。

國際鋅價今年上半年上漲，推升氧化鋅售價上揚，外加，鋼聯新增廢棄物事業及調漲集塵灰收費，上半年每股稅後淨利4.86元，已逼近去年全年度的每股稅後淨利5.08元水準，今年獲利表現受到法人期待。

國際鋅價在今年第2季創下每公噸4563美元的高點後，開始逐步回落，近期甚至有到2970美元的低點，不過目前在3000美元附近築底。鋼聯下半年營運雖然會受到微幅影響，由於目前全面啟動多角化營運方向，預期於今年順利取得各項再利用許可後，朝擴大營運成長大幅邁進，成為國內資源廢棄物循環產業龍頭。