南山人壽淨值縮水擾亂一池春水，雖然端出資產重估幫助淨值翻轉，市場對此並不領情，潤泰新(9945)今日開盤就跌停鎖在59.2元，至10:30，買單超過2.1萬張急著想要脫手。至於寶成(9904)跌幅則是在6%以上。

俄烏戰爭、通膨、升息的因素交互影響下，南山人壽2022年首季淨值開始縮減，由於美國持續升息，第2季淨值仍在縮水的道路上行走，昨(20日)晚間潤泰新及寶成都針對此問題召開重大訊息說明會，不過，未能讓市場投資人放下心中的擔憂，今日股價持續重挫。

面對淨值將呈現縮減的情形，潤泰新並未考慮處分手上的資產來應急，而是選擇對投資性的不動產會做重新估價來增加淨值，由於第2季財報還在結算，若是有數字出來之後，會報請董事會，屆時將看財務結構，未來不排除詳細考慮現增、發行可轉債、銀行貸款等等措施再做定奪。

寶成則是強調，第2季財報還在結算當中，實際數字還不清楚，公司還不需要增資或發行公司債來改善現在的處境，也不會減少潤成控股的持股。