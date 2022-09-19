擁有12個學院，具富豐學群的綜合型大學輔仁大學，為了讓在學生們更加了解創業的現場，特別舉辦創業週活動，邀請畢業的創業校友返校，以親身經驗及創業的現況，為學弟妹們展現創業之路。校長江漢聲致詞時勉勵師生：「不管是教學或研究，期待我們的學生每天快樂的生活、正向，而且找到未來，不斷的創新突破，在台灣為企業創造更多的未來，也為自己創造未來！」

輔仁大學校長江漢聲參觀創業週的校友創業家攤位。(照片/輔仁大學提供)

為期一周的創業週活動在國璽樓一樓舉行，安排12個創業家攤位、兩場創業家講座及一場媒合活動，展示自己攤位與眾不同的地方。營養系校友創立的何好甜點、電機系校友經營的銀領科技公司、織品系友創辦的遊境感知工作室，還有生科系、英文系、呼治系、企管系、等系所創業校友，大家齊聚一堂，展示各類的創新創意的產品與服務，9月19日至23日，每日上午10:30至下午16:30，錯過可惜！

輔仁大學校內師長與開發機車共享平台的企管系校友合影。(照片/輔仁大學提供)

兩場創業家講座，邀請已畢業且正在創業中的學長姐現身說法，讓在校的學弟妹們互動交流，9月20日邀請呼治系畢業系友分享主題「呼吸治療師Fun創業」，他如何運用3D列印技術結合自身醫學專知識，發展出獨特KNOW HOW，作為創業關鍵技術。9月22日為金企系友分享題目「金企系HOW創業暨品油活動」，除了分享創業歷程，還有難得的品油活動。9月21日「創業夥伴媒合會」，徵求已有創業構想，苦無創業夥伴，或者有創業熱情，但還沒有創業主題的在校生一起交流，也可能在此找到志同道合的夥伴，一同往創新創業的道路前進。

「輔仁創，學院」輔大創新創業資訊平台（https://www.startup.fju.edu.tw/）提供預約諮詢財務、法律、行銷、商業模式等專業項目的服務，並且彙集創新創業相關訊息及活動資訊，創業週活動期間加入平台會員可以獲得精美小禮物。