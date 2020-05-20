女星小甜甜（張可昀）因背痛入院檢查，發現確診腎結石，必須住院觀察一個禮拜，目前已邁入第10天，19日她透過社群平台吐露現況，讓粉絲稍微安心不少。

小甜甜19日在Instagram分享住院生活，透露病房窗口飛來一隻鴿子，「覺得天啊！也太可愛了吧？相對好像來陪伴著我讓我有位新朋友。」有了鴿子的相伴後，小甜甜內心開朗許多，認為這是一個好彩頭，同時她也透露手術很順利，不忘以自身例子呼籲：「大家也務必要好好注意身體，一有不適找醫生可以多問身邊的人然後對症下藥不要拖，沒了身體健康什麼都是浮雲！！」

小甜甜透露未入院之前，背部就常隱隱作痛，但當時只靠止痛藥緩解，沒想到情況越來越嚴重，入院檢查才知道得了腎結石，讓好友黃尹宣（Eason）憂心忡忡，「很擔心小甜甜的狀況，她飲食長期不正常，所以我要吃很罪惡的食物都找她，也擔心她之前保險有無買對，不然醫療支出又是一大筆費用。」兩人共同好友王少偉也對外表示小甜甜長期作息、飲食不正常，甚至為了好上廁所直接喝辣油。