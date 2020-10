2020秋冬,美甲沙龍品牌OPI用色彩帶領我們前進文化、美食與時尚之都米蘭,這個英勇又充滿熱情的城市,隆重推出Muse of Milan by OPI繆斯米蘭系列。

Muse of Milan by OPI繆斯米蘭系列,啟發自時裝週重鎮米蘭與2020秋冬伸展台流行元素— 復刻落日餘暉、摩登復古的駝色、肉桂色、及青鳥藍綠色系,彩妝大勢紅棕色,經典的深淺丹寧元素,沈靜、中性的工業風灰階與銀色金屬元素,以及揉和灰階與獨角獸虹光、帶著濃濃1980年代搖滾、disco風情的薰衣草、紫羅蘭、桑椹莓果等莫蘭迪花果色系。Muse of Milan by OPI繆斯米蘭系列,將大地色系、灰色、丹寧等不出錯的秋冬經典,與獨角獸、粉紫等2020人氣色系重新揉和詮釋,懷舊浪漫、內斂時髦中同時透露著大膽奔放,柔美個性一次囊括。

繆斯米蘭系列全12色。(圖/品牌提供)

今年OPI特別邀請米蘭知名造型師暨雜誌撰稿人DanielaZuccotti,擔任OPI繆斯米蘭系列的整體視覺形象,Daniela運用其對時尚及色彩的敏銳度,將繆斯米蘭系列中濃郁、前衛又兼具知性的色彩,化作一套套服裝造型與形象,仿若置身於義大利懷舊老電影,與時尚展開一場別開生面的色彩邂逅。

隨意搭配疊擦展現時髦的秋冬復古風格。(圖/品牌提供)

「我們相信色彩的力量。」OPI全球色彩總監Jill Bartoshevich表示:「OPI繆斯米蘭系列提供了新穎、浪漫,並且引領潮流的系列色彩,多美麗的城市與文化,OPI將米蘭這個城市的能量與頌讚,活靈活現地展現於指尖之上。」

OPI將米蘭這個城市的能量與頌讚,活靈活現地展現於指尖之上。(圖/品牌提供)

Muse of Milan by OPI繆斯米蘭全系列12色,共推出包含一般指彩、如膠似漆類光繚指彩,及膠糖光繚指彩三種類型甲彩選擇,將於10月26日於OPI、Nail Library全台專櫃、直營門市及網路商城同步發售!