花漾迪奧淡香水BOBBY限量復刻版情境圖。（迪奧提供）

精品香氛迪奧以迪奧先生的愛犬BOBBY為繆思，睽違70年首度演繹BOBBY經典創作，發表「Miss Dior花漾迪奧淡香水BOBBY限量復刻版」， 展現迪奧世家精品工藝。

BOBBY胸口前寫著「屬於Miss Dior」，獻給迪奧先生最疼愛的妹妹， 瓶內裝載Miss Dior花漾迪奧淡香水半透明瓶身微微透出粉嫩色澤，其細膩溫柔的花香調， 綻放著牡丹馥郁非凡的香氣、西西里柑橘果香的清新與絢麗大馬士革玫瑰香調，輔以輕盈柔軟的白麝香為基底，全台限量500瓶。

BOBBY頸部悉心繫上的經典單耳蝴蝶結由DIOR高級訂製工坊師傅， 在黑白相間的千鳥格紋蝴蝶結上，一針一線親手縫綴數百顆色彩繽紛的繡珠，宛如灑上繽紛糖粉般，展現高訂工坊刺繡工藝， 也完美復刻BOOBY總在特殊場合盛裝出席的情景。2月1日起，凡於「DIOR線上旗艦店」購入BOBBY限量復刻版，即享法國精裝設計DIOR花舞新春精品紅包袋組， 以及新年限定經典紅緞帶包裝服務，線上限量120組。