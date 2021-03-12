圖二：依玲身穿agnes b.褲裝，展現有別於日常的樣貌。（石智中攝）

圖三：：方博穿上agnes b服裝進行拍攝，團員在旁笑說很像蠟筆小新裡的角色。（石智中攝）

圖四：堂軒穿上agnes b服裝，並手持鼓棒隨著當天拍攝時播放的音樂起舞。（石智中攝）

圖五：紅茶穿上FENDI的服裝，自信彈奏吉他。（石智中攝）

來自高雄的樂團「淺堤」擅長將日常寫入歌中，無論是中文或台語的歌曲，都以溫柔嗓音唱出蘊含獨特寓意與詩意，深受樂迷喜愛，本次接受本報之邀穿Fendi、agnes b、off-white的服裝，分享他們在音樂創作上的心路歷程。

由主唱依玲、吉他手紅茶、貝斯手方博以及鼓手堂軒所組成的樂團「淺堤」，團名是以團員喜愛的從英國獨立搖滾樂團Daughter是名曲「Shallows」為發想，翻譯成淺字確定後，因希望與自然有所關聯，故選擇海邊堤防的「堤」;他們的歌曲也正如團名一般，描寫土地、生活、自然，他們的編曲通常是中慢板的節奏，讓聽眾聽的放鬆，卻跟隨編曲、歌詞鋪陳走入一段小故事。

其中「怪手」是讓淺提出名的歌曲，以主唱依玲溫柔的嗓音，輕巧唱出重工業如何影響他們最愛的家鄉「高雄」，溫暖不張揚，卻一句句道出面對工業化荼毒的無奈、沈痛，而這樣的一首歌也讓淺堤入圍第七屆金音獎。之後，經常能在各社運場合中看到他們的演出，彷彿淺堤已經被定型成「社運樂團」，但其實主唱依玲表示「我們就是把生活得場景寫進歌裡，沒有特別什麼樣的設定」，若是未來生活場景轉變，歌曲也會有所改變。

目前淺堤的兩位團員北漂至新北租屋，有時為了工作南北往返，在通勤的路途中觸發很情感、催生歌曲產生，堂軒表示「一起開車的時候會發現路途風景很美，我很喜歡開61快速道路，每次開那邊都會有台灣海岸線真美的想法」

在他們眼中的高雄人，有個明顯的icon，他們說「是很可愛，但有時候講話會冒犯到別人的一群人」，單純、可愛、有點情緒，同時也很挺自己人。談到家鄉團員們都露出放鬆的神情，甚至也推薦許多高雄在地小吃給記者。聊起美食話題，也讓他們想念韓國飲食，在疫情前，他們其實很常去日韓演出，未來疫情解封，團員第一件事就要飛去韓國一解口腹之慾。而淺堤也將於下周發表新單曲，很期待他們又會展現什麼樣的面貌。

這次接受本報邀請淺堤穿上精品服飾，淺堤直說是個新奇、好玩的體驗，甚至第一眼看到服裝時，有點擔心自己是否能夠駕馭的了。但其實他們多慮了，淺堤明確的風格與態度，正好與墨綠、大地色系的自然調性輕鬆融合。談到日常穿搭，他們都說比起以前，現在會比較注重穿搭。依玲和堂軒都表示曾路上被認出，但紅茶、貝斯手方博卻笑說「我沒有，我沒有，我都沒有被認出來」。但他們不約而同的表示，近期會比較關注一些有趣的設計、比較適合演出時的服裝。