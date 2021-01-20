告五人新歌〈唯一〉MV，請來師兄五月天吉他手石頭以及紀培慧演出，石頭在MV中挑戰彈鋼琴，他表示：「因為我不會彈琴，為了這次演出我特別請教了朋友、鋼琴老師、古典樂老師，前兩天我還去買了一個電鋼琴回家練習，我把五月天年底要開演唱會排練的時間都用在練習彈琴上了。」告五人一聽，立刻想下跪，驚呼自己何德何能，竟耽誤了石頭的練團時間，石頭笑說：「沒有啦，我們的排練已經結束了，剛好這段時間休息可以練琴，練告五人的歌是一種享受，拍告五人的MV是我的榮幸。」

告五人歌曲〈唯一〉MV中，石頭和紀培慧飾演一對結縭多年的夫妻。(相信音樂提供)

石頭在MV中，教紀培慧彈琴而相識，逐漸發展成戀情，然而在結縭多年之後，石頭仍深愛著當年年輕的紀培慧，當他得知自己似乎更喜歡「過去的妻子」，難過自責地流下眼淚，而紀培慧則透過瘋狂地做家事來維持家庭。

石頭表示，告五人的音樂在樂團中是少見的、克制的，這首歌很特別的是，它可以在一個很平靜的情緒中訴說內心的糾結，告五人很多音樂都呈現這樣的氛圍。紀培慧也說：「我覺得這首歌很溫柔又有人生無可奈何的殘酷。」此外，〈唯一〉MV中開頭的手寫字「感情中真的有唯一嗎」以及結尾的「我真的愛你」，皆由石頭親筆寫下。

這對超強的演員組合讓告五人當初一聽到演員名字便嚇傻了眼，直問：「真的是五月天的石頭哥嗎？真的是他嗎？」確定真的是石頭演出後，告五人興奮說：「從來沒想過可以請到石頭哥和紀培慧演出我們的MV，我們真的是何德何能！」

對於石頭演技大爆發，告五人佩服得五體投地，更收斂起平時的聒噪，石頭笑說第一次見到告五人，覺得他們有禮貌又善良、安靜，告五人連忙說：「禮貌善良是真的，但安靜是假的！」告五人也表示，這次能邀請到石頭和紀培慧演出真的非常開心，也見識到兩位超強的演技，非常感謝兩位大前輩的相助，也希望之後能有更多機會可以合作。

告五人新專輯《運氣來得若有似無》發行後氣勢如虹，日前超強失戀神曲〈在這座城市遺失了你〉在KKBOX一口氣強攻華語專輯週榜第1名！該單曲更同時摘下新歌即時榜第1名、華語新歌日榜第2名以及華語單曲日榜第3名！不僅如此，近日〈醜人多作怪〉、〈唯一〉也進入KKBOX華語新歌日榜前五名，另一首新歌〈同樣一個你〉則位居第8名。

告五人歌曲〈唯一〉MV中，石頭和紀培慧飾演一對結縭多年的夫妻。(相信音樂提供)

石頭演技精湛，告五人直呼非常榮幸能請到大前輩演出。(相信音樂提供)

告五人歌曲〈唯一〉MV由石頭和紀培慧演出。(相信音樂提供)

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