告五人主唱雲安5年前經歷失戀之痛，新歌〈在這座城市遺失了你〉正是他的心聲，當時他帶著破碎的心，一路騎上民權大橋，眼淚狂飆，「在那段關係裡，雙方都感受彼此的關聯不再那麼深刻，這是我第一次寫自己感情傷口的歌」。

他分享自己面對難過的方法是吃東西，曾經吃一整天的洋芋片，結果口乾舌燥，隔天水腫，「後來發現不可以這樣殘害自己的身體，改用彈吉他方式抒發，並用文字記錄當下心情，最後寫成歌曲，把難過變成一種產出」。如今他和女友犬青感情穩定甜蜜，犬青也分享，自己面對挫折的方式是狂睡，比如當年大學入學考試失利，她就睡了一整天，直到再也睡不著，就起床打開人力銀行網站找工作，「我會讓自已睡飽，才有精神面對困難，讓自己專注到無法逃避，我是會和困難正面對決的人。」

告五人雲安（左起）、犬青、謙哥近來推出新歌〈在這座城市遺失了你〉。(相信音樂提供)

謙哥則說難過的時候會「專注在自己的呼吸上」，他說：「會難過就是太專注在某一件事情上，一旦太專注難過就會忘了呼吸，所以我會凝神好好深呼吸。」但他鮮少有心事，睡一覺起來就很容易放寬心。

〈在這座城市遺失了你〉MV敘述在三個不同的城市，三段不同的關係，承受著不同的失去，第一個城市中的情侶慶祝交往4週年，男孩給了女孩禮物作為驚喜，女孩卻只在意拍照、打卡、粉絲回應和留言，男孩的失去是「我在你身邊，你卻看不見我」的失落；第二個城市中，一對痛失愛子的夫妻，妻子一直無法忘懷逝去的孩子，做出種種失序的行為，而丈夫獨自承受「你活在過去，把我一個人丟給我自己」的失去；第三個城市，一對白髮蒼蒼的老夫妻，妻子罹患阿茲海默症，儘管丈夫鎮日守護在她身邊，她卻始終沒有反應，「最痛的失去，是你已經忘了我」，讓人鼻酸。

(中時 )