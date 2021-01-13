告五人新歌〈在這座城市遺失了你〉MV上線5天，即衝破百萬點擊率，摘下新歌即時榜第1名、華語新歌日榜第2名以及華語單曲日榜第3名！不只和天團五月天的新歌〈因為你所以我〉與天后張惠妹的新歌〈緩緩〉三首金曲在2021一開年各大排行榜上不分軒輊分居三甲，更與師兄團雙雙在冠亞軍席次接力奪標。

告五人一直以來非常仰慕五月天，更以五月天為榜樣在音樂路上朝夢想不斷邁進努力，這次在五位大師兄的精神加持下能有這麼好成績，告五人直呼超級開心好運到！也讓歌迷紛紛說新專輯名稱《運氣來得若有似無》真是取得好，笑稱告五人真是今年的「開運鑑定團」！

而繼去年8月參加「超犀利趴 11」第一次解鎖小巨蛋之後，告五人日前擔任五月天桃園最終場的開場嘉賓挑戰25000人的戶外大舞台，感到既榮幸又興奮的告五人在後台和五月天開心合照，告五人以恭敬的心情跟師兄打招呼，並親手奉上新專輯《運氣來得若有似無》，告五人直呼過程超級緊張，犬青甚至表示緊張程度大過考大學，得知還可以和五月天合照時，告五人驚呼「真的可以合照嗎」，謙哥表示自己從頭髮到腳趾都僵掉，雖然事後看照片上自己的笑容超僵，但非常開心。

五月天親切地對告五人說「繼續加油」，並比出加油的手勢，告五人雙手合十對師兄們表達感謝。事後問到在五月天演唱會擔任開場嘉賓的感想，告五人表示：「近距離看到五月天非常震撼且佩服，連續三天、每次約4小時的演出，是非常考驗抗壓性與體力的，但他們給人的感覺非常從容，真的超級驚人！」

告五人日前擔任五月天開場嘉賓，與師兄開心合照。（提供相信音樂）

告五人主唱犬青。（提供相信音樂）

告五人主唱雲安。（提供相信音樂）

(中時 )