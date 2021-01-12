眾人為「家呷的文藝復興」大稻埕限定店揭幕。（業者提供）

劉冠廷首次代言牛肉麵壓力不小。（業者提供）

劉冠廷12日出席牛肉麵代言記者會，他分享自己在活動前，就在家下麵試煮給女友孫可芳品嚐，笑說：「這個麵煮40秒就好，又快又好吃，速戰速決，我還為了麵要煮多久跟她吵架！」他覺得麵應該煮久一點，女方則是堅持熟麵不用煮太久，於是拿出包裝說明證實說法無誤，讓他立刻道歉：「對不起，我太自以為是了！」

劉冠廷當天在「家呷的文藝復興」大稻埕限定店，與米其林天香樓主廚楊光宗，一起示範星級主廚紅燒牛肉拌麵、清湯牛小排麵等即食料理。他第一次接到食品代言，給自己不少壓力，於是記者會上卯足全力宣傳，更全家總動員預購拚買氣，「媽媽很開心，前幾天和我小妹特別騎車去市區的超商預訂，到超商看到我代言的商品還拍照給我！」他更笑稱自己從不說謊話推薦，就連拍廣告時，還把道具麵全吃光，「一般拍廣告只要做做樣子，拍完可以吐出來，我都想吞下去！」

除了首次接代言，他日前也獻出人生首次看演唱會的初體驗，與孫可芳、大霈、曾敬驊一起看五月天的演出，過程讓他直呼「太夢幻」，「我一直推前面的曾敬驊，跟他說『你看人那麼多，還是我們不要當演員好了』，我一直往後看向觀眾席，很多螢光棒，就在想不知道人生有沒有機會站在舞台上，不用當嘉賓，就讓我站在台上看一下就好！」他當天化身「五迷」小粉絲，還到後台與五月天合照，直呼：「五月天是個很偉大的存在！」

(中時 )