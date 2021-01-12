年貨大街禁試吃，北市迪化街老店憑名氣苦撐 乾貨、食品攤商業績恐慘跌 ，圖為大白天迪化商圈人潮稀疏。（吳康瑋攝）

年貨大街禁試吃，北市迪化街老店憑名氣苦撐 乾貨、食品攤商業績恐慘跌 ，圖為大白天迪化商圈人潮稀疏。（吳康瑋攝）

北市迪化商圈年貨大街28日開跑，部分攤位完成招租，但政府為因應疫情，下令攤販不能提供試吃，並禁止新設餐飲攤位，僅有原本就販售餐點的店家不受限制，但仍有許多販賣食品年貨的攤商首當其衝，抱怨指出，食品販賣主要靠人潮試吃，民眾沒試吃過根本不敢買，僅有老店能靠名聲苦撐，預估業績會很慘烈。

乾貨林老闆指出，自己在迪化街已營業30年，過去自己也都會進駐年貨大街，僅僅過年期間的營業額，就至少會破百萬元，但今年隨著疫情嚴峻，政府全面禁止試吃，除了原本的老顧客外，根本不太會有民眾願意購買，他認為，走動式的「試吃、採購」才是逛年貨大街的精隨，民眾透過到攤位試吃才放心挑選，但今年全部都禁止，每家店都有賣乾貨，民眾聞的到、試吃不到，逛了一圈後，只會讓民眾困擾到底該買誰的商品，最後只敢觀望、不敢下手。

迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋指出，迪化街過年前會舉辦14天「年貨大街」，往年開賣首日至少湧入5萬人採買，但今年受疫情影響，政府還祭出禁止試吃令，許多攤商的進駐意願都大減，促進會僅能鼓勵「共體時艱」，降低年貨大街的攤位租金價格，過去租金曾高達30萬，現在已下降至7萬至10萬之間，希望提升攤商進駐意願，將400家攤位租滿。

徐慶棋說，本來就有飲食店面或攤販可以不受到影響，但剛加入年貨大街行列的新設攤販，若要販賣食物，就只能是包裝好的物品，不得現場製作，將導致民眾的購買欲望大大降低，促進會特地將主題訂為「老字號」，希望以品牌老店的名聲，多少挽回部分買氣。

劉姓婦人透漏，過去自己都會帶全家來辦年貨，從第一攤試吃到底，不僅可以挑到喜歡的商品，全家動員還可以醞釀過節氣氛，但今年既要戴口罩逛，更不能試吃體驗，頂多去常買的攤商買食材，自己就不會多花錢，那些沒看過的新奇食品，皆已嚴密包裝，既然不是現場製作，也不用到年貨大街購買了。

(中時 )