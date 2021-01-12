全台防疫升溫，高雄市長陳其邁強調「沒有比防疫更重要的事」，12日上午宣布高雄2場馬拉松延辦。面對緊接而來的燈會、年貨大街等節慶活動，陳其邁表示人數達一、兩萬人有可能停辦。

陳其邁表示，賽事涉及到路線規劃、補給跟出發，人數如此眾多，防疫卻得做到滴水不漏，所以決定把1月30、31日舉辦的「2021高雄富邦馬拉松」，以及2月21日舉辦的「高雄捷運公益馬拉松」延期到年底，等待疫情緩和時才會舉辦。

針對輕軌全面免費試乘恐帶來假日及春節觀光人潮，陳其邁強調，捷運和輕軌都有SOP防疫準則，一切按照規定執行，希望民眾全程配戴口罩、遵守防疫規定。列車及衛生局人員都會隨時抽查，確保防疫落實。

陳其邁指出，目前市府初步盤點1月份、各機關辦理的活動，初估約二、三十個， 包含元宵燈會。 舉辦與否要看人數跟人口密度，以及是否屬於開放空間，針對個案來做不同的考。高市衛生局是執行單位， 針對活動參加人數，以500人以下，500到1000人、1000人到2000人、到萬人以上，分級管理。人數超過一至兩萬人，就不太適合舉辦。

觀光局長周玲妏表示，高雄元宵燈會取消美食街、飲食區，限制開幕式的人流僅5千人，保持1米以上的安全距離。至於三鳳中街、年貨大街活動屬流動性質，目前僅取消試吃、攤販市集的部分。

(中時 )