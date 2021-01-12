台大兒童醫院院長黃立民指出，若醫師是在已知為新冠肺炎重症患者治療時染疫，有些不應該，代表可能是該醫師本身未落實感控措施所致，但若是在不知情的情況下治療而染疫，就算是一般偶發疏失。

不過根據指揮中心的說法，該醫師到院已有一段時間，對該院醫療事務已相對熟悉，對此黃立民認為，除醫療人員本身可能存有未落實感控措施的疏失外，可能也跟該院長期處在收治大量新冠患者造成的人力疲乏有關。

黃立民指出，台灣過去一整年都在抗疫，靠的都是同一批人力在執行相同的任務，這麼長時間的值勤下，人難免都會有疲乏、勞累產生，以感染科醫師為例，過去一年幾乎都在過勞，建議中央應實施適當輪調避免意外發生，此外也應持續強化國內醫護人員的感控訓練，不能因為我國守一整年疫情，繳出連續兩百五十三天無本土病例的成績就鬆懈。

至於兩名同院醫事人員確診，卻不算院內群聚，黃立民指出，一般而言只要是兩人以上就算群聚，指揮中心這次是將案八三九歸類在院外感染，但要如何確定案八三八與八三九兩人未曾在醫院內進行交談、接觸？因此也無法排除在院內傳染的可能。

黃立民建議，既然現在院內感染已成事實，相關的疫調與人員採檢就一定要盡可能落實，目前所匡列之四百六十四人，除進行PCR核酸檢測外，也要進行抗體檢驗，且現在、解隔離前都要採檢，否則若只做一次PCR就結束，即便四百六十四人都陰性，也有百分之五十可能會因敏感度不足而驗不出。

針對日前有外媒分析台灣恐無法再繼續鎖國半年，黃立民認為，封鎖邊境是為爭取時間搶購疫苗，而這次院內感染事件更是突顯我國沒疫苗可用的窘境，指揮中心除應盡速安排疫苗到貨外，還要盡快安排施打時程，才能避免類似因疲乏所造成的院內感染持續發生。

(中時 )