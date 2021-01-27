【回憶殺】「國民歌王」周華健25日舉辦《少年俠客》演唱會記者會，宣布將在4/10唱進台北小巨蛋、5/8南下到高雄巨蛋登場，他透露最想邀請的嘉賓是封麥23年的陳淑樺，5年前開唱曾透過朋友邀請她，當時陳淑樺允諾會到場，「但到底有沒有來我不知道」，如果能再見面，周華健最想對她說：「我們真想妳！」

周華健和陳淑樺曾是滾石唱片的同窗，曾一起合唱過《萍水相逢》、《孤單》等歌曲，周華健說他還在當製作助理時，有次日本的記者想訪問陳淑樺，陳淑樺找周華健擔任英語翻譯、陪她一起做訪問，「她人非常好，我用破破的英文，她用更破的英文，把訪問做完。」當年周華健的車子放著陳淑樺的錄音帶，爸爸聽了還問他：「這個女孩是誰啊？聲音真好聽！」

只不過這麼美好的歌聲，卻在當紅時期忽然消失。陳淑樺8歲參加歌謠比賽奪冠，以童星身分踏入演藝圈，24歲發行《夕陽伴我歸》成為當年台灣賣座最佳專輯，後來推出《等待風起》、《女人心》和《跟你說 聽你說》等都有極佳的銷售量，而《跟你說 聽你說》專輯中的一曲《夢醒時分》傳唱度超高，直到2021年仍有大批歌迷回味。接續夢醒時分的風格，陳淑樺1991年的專輯《一生守候》再受好評，一舉得到金曲獎最佳女歌手的寶座。她的嗓音是公認的乾淨、無瑕，唱起高音又能溫溫柔柔，近乎完美的音質打敗王菲、葉蒨文、張清芳和蔡琴等實力派歌手，以《生生世世》再度榮獲金曲最佳國語歌曲女演唱人獎。

陳淑樺一開金口，萬人皆陶醉。（圖／中時資料照）

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1998年，陳淑樺的母親過世，給了她心靈上的致命打擊，一聲不響的退出歌壇，就連合作多年的老東家滾石都無法取得聯繫，據了解，陳淑樺走不出喪母之痛，傳出罹患憂鬱症，過著深居簡出的日子，內心痛苦的她，寄託佛學一度想出家；2003年陶晶瑩透過電話專訪連絡上陳淑樺，她表示很感謝外界的關心，「從未有意退出演藝界，僅暫時由於個人因素未及重返」，2007年鄰居黃韻玲也在主持的節目中指出「陳淑樺現在生活過得相當好，或許只是在等待重返演藝圈的時機。」

細數至今，陳淑樺已經淡出螢光幕23年，她5年前答應周華健出席演唱會，未知有沒有赴約，這回周華健再度隔空邀請，陳淑樺是否會現身，也引發歌迷關注。

(中時新聞網)