菲律賓裔美國網紅Bella Poarch（貝拉波奇）今年23歲，長得不但漂亮，還有特殊的身分，她去年4月在抖音Tik Tok上傳一支10秒對嘴影片爆紅，被挖出曾在美國海軍服役，傳言處決過5人。

貝拉波奇13歲移民美國，現在住在夏威夷，她因在抖音PO出一支對嘴歌曲《M to the B》10秒影片打開知名度，短短不到一年就突破5億人點擊，成為平台上最多點讚數量影片的當紅炸子雞。除了經營抖音，她的IG粉絲人數也超級多，目前來到966萬，時不時會PO出生活照或是短影音，招牌是靈活又生動的表情，以及身上大面積的紋身，從她過去上傳的養眼比基尼照中，不但能看出勻稱、曼妙的火辣身材，還有胸口、手臂、側腰和大腿的個性刺青，與甜美的臉龐形成反差。

雖然身高僅158cm，但成為網紅之前，貝拉波奇可是不折不扣的女兵，2017年自願簽進美國海軍，2019年合約結束，因心理疾病退伍，自爆患有創傷後應激障礙、焦慮症和嚴重抑鬱症，常常感到非常孤獨。貝拉波奇回憶過往軍旅生活，表示自己的體重只有100磅（約45公斤），卻要扛著逼近一樣重的80磅（約36公斤）機槍，不斷痛哭認為自己做不到，而這樣的經歷也讓她體悟到即便再嬌小，仍有無窮的力量做任何事情。

貝拉波奇的海軍背景仍為她蒙上一面神秘面紗，傳言她曾處決過5個人，有網友為了追求真相，甚至大膽發問：「貝拉波奇殺過多少人？」不過熟悉軍事的另名網友分析，貝拉波奇應該是在船上服役，而且未滿4年的資歷不會真的下戰場，尤其她還是一般女兵。

(中時新聞網)