中天新聞台去年被NCC決議不予換照，道別52頻道轉戰網路平台，有「甜心主播」之稱的郭安妮在關台前離職，將重返校園進修。趁著這段空檔，她參與節目錄影，將專業套裝換成polo衫和短裙，現場示範揮桿，專業的模樣連主持人憲哥都稱讚：「她這是會打的！」

節目《綜藝大熱門》最近邀請各台電視主播參與錄影，郭安妮頂著前中天主播的身分現身，並換掉穩重的播報套裝，改穿平常打高爾夫球會穿的服裝，再戴上白色棒球帽。特別的是，她下身搭配蘇格蘭裙和透膚黑絲襪，不但秀出勻稱美腿，渾身更散發青春洋溢的氣息，與檯面上的端莊形象很不一樣。

郭安妮私下熱愛打高爾夫球。（圖／[email protected]綜藝大熱門 Hot Door Night）

吳宗憲馬上請郭安妮現場來一段揮桿，瞧她不疾不徐地站穩腳步，靠著腰力扭轉完美揮桿，專業的樣子得到憲哥讚美：「她這是會打的！」還開玩笑的自告奮勇貼上去幫忙調整郭安妮的姿勢，當場被Lulu吐槽：「你前陣子才因為這個就上新聞，你還來！沒有學教訓啊你！」

除了興趣是打高爾夫球，郭安妮也喜歡打電動，「像一般女生可能就很喜歡購物之類，可是我可以為了玩電動，然後捨棄一切」自稱擅於玩任何射擊、鐵拳等遊戲，一定要玩到破關不然不罷休。

任職中天電視台6年，郭安妮主要是播晚間至半夜的時段，某次卻發生可怕的事情，原來她忙於做專題，忘記自己的播報時間，直到副控來電才驚覺事情大條，馬上從六樓衝到一樓，並灑落自責的淚水，但坐上主播台後，郭安妮立刻收起淚水，切換成專業的工作模式，等到下次廣告時間才又默默掉淚。後來郭安妮從中得知，因她沒即時到攝影棚，導致新聞台空窗時間長達9到10分鐘。

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

(中時新聞網)