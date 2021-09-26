Jo Malone London英國梨與小蒼蘭花園夜間空景照。（Jo Malone London提供）

Jo Malone London 英國梨與小蒼蘭上市10周年 全新年度限定系列登場 居家香氛系列。（Jo Malone London提供）

男神邱澤在電影《當男人戀愛時》深情形象深植人心，在劇中喜愛香噴噴女生一席告白，更是讓許多影迷難忘，他自己也特別喜歡中性香氛，特別是Jo Malone London 英國梨與小蒼蘭，這次擔綱品牌香氛大使，他更說，「這款香氛送給誰都很合適，單獨使用或是糅香堆疊都很適合。」

英國梨與小蒼蘭香氛花園，首站從即日起至30 日 在遠東SOGO忠孝館中大門廣場，接著進行全台巡迴至10月31日，活動期間至快閃店打卡拍照即贈香氛禮物，贈完為止。