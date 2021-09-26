男神邱澤香氛傳情 獨鍾英國梨與小蒼蘭 12:582021/09/26 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Jo Malone London英國梨與小蒼蘭花園品牌之友邱澤分享，他的香氛愛好。（Jo Malone London提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Jo Malone London英國梨與小蒼蘭花園夜間空景照。（Jo Malone London提供） Jo Malone London 英國梨與小蒼蘭上市10周年 全新年度限定系列登場 居家香氛系列。（Jo Malone London提供） 男神邱澤在電影《當男人戀愛時》深情形象深植人心，在劇中喜愛香噴噴女生一席告白，更是讓許多影迷難忘，他自己也特別喜歡中性香氛，特別是Jo Malone London 英國梨與小蒼蘭，這次擔綱品牌香氛大使，他更說，「這款香氛送給誰都很合適，單獨使用或是糅香堆疊都很適合。」 英國梨與小蒼蘭香氛花園，首站從即日起至30 日 在遠東SOGO忠孝館中大門廣場，接著進行全台巡迴至10月31日，活動期間至快閃店打卡拍照即贈香氛禮物，贈完為止。 結合里山概念 藝術之森市集楠西密枝社區熱鬧登場 被爆「秘戀」許瑋甯 邱澤首度公開回應 #香氛 #英國 #蒼蘭 #男神 #邱澤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 AKACHEN陳智權 將台灣珠寶推向國際藝術殿堂 21:362021/09/24 生活 立院召委選舉 國民黨八席全拿 10:052021/09/23 政治 不避緋聞贈香水邱澤戀許瑋甯很隨緣 04:102021/09/25 娛樂新聞 邱鋒澤被劈腿手機仍存采子電話 曝合約官司最新進度 14:342021/09/25 娛樂 邱鋒澤保留采子電話不聯絡 04:102021/09/26 娛樂新聞 高雄時尚大賞入圍名單揭曉 男神溫昇豪驚喜出席 20:232021/09/24 寶島 陳智權珠寶 金工融禪風鈦璀璨 04:102021/09/25 時尚消費 台南國際音樂節首登場 12名鋼琴家大變身 挑戰6台琴24隻手 16:222021/09/24 生活 社評／現在比96年飛彈危機更凶險 04:102021/09/25 焦點新聞 用007妙喻梅克爾接班人難當 德國經濟3大結構性挑戰 10:202021/09/26 財經 天文新發現 黑洞將逐漸縮小消失 10:182021/09/26 生活 時尚熱門新聞 婊子分為9種！網公認殺傷力最大是「農夫山泉婊」 - 時尚 這輩子注定有緣份的4組星座配對 - 時尚 看起來不合適 其實特別配的四對星座 - 時尚 秘！冷氣遙控器「一個按鍵」每天吹整夜狂省電12％ - 時尚 趴睡代表封閉型人格？5種睡覺姿勢解析內在性格！ - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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