胡安妮塔Momia Juanita相關影片(影片源自Youtube)

考古學家約翰雷因哈德(Johan Reinhard)，1995年在安地斯山脈的安帕托峰(Ampato)，發現一具保存完整的少女木乃伊「胡安妮塔(Momia Juanita)」，她的容貌與生前一樣完好無缺、美貌依舊，冰凍天氣防止屍體腐爛，披著貴族羊駝毛披肩、周圍有一些祭祀用品，像是陶器、金銀雕像，胡安妮塔大約死於1450年至1480年，在安帕托峰至少沉睡500年。

胡安妮塔擁有烏黑長髮、修長脖頸、豐碩雙臂，她將生命貢獻於山神時僅15歲，安帕托峰是印加人的「神山」，用人類生命當作祭品，祈求它賜予生命之水、帶來穀物豐收。也因為屍體保存完好，甚至血液也被凍結，考古學家得以在體內發現大量酒精、古柯葉、死前吃了一些蔬菜，推測是獻祭時，為了強迫讓少女鎮定，而大量餵食。

發現胡安妮塔的同時，身旁還有兩具孩童屍體，其中一具男童有掙扎過的痕跡、另一具女童額頭裝有金屬髮飾，考古學家猜測是這東西讓她慘遭雷擊，遺體才會呈現焦黑狀，不變的是兩人體內也有大量酒精與古柯葉。

胡安妮塔死亡原因也出爐，醫生艾略特費希爾曼(Elliot K. Fishman)指出，因頭部受鈍器攻擊，右眼窩破裂、頭骨骨折，造成大量出血身亡。約翰雷因哈德因為發現「胡安妮塔」，被《時代》雜誌評選為當年「世界十大最重要科學發現之一」，而胡安妮塔則被保存在秘魯安地斯自然保護區博物館(Museo Santuarios Andinos)。