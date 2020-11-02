鐵桶放置在該處已經長達16年，犯嫌原本蓋在鐵桶上的鐵蓋，已經生鏽腐蝕，僅堆放一些垃圾。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

捅內能辨別身分的只有死者當時的衣物，及無法辨識字跡駕照1張，後送鑑定小組使用儀器辨識，才比對出死者身分。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

賴姓犯嫌被捕後，坦承犯案，只說埋藏在心中長達16年的秘密，終於解脫。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

今年5月彰化一名賴姓民眾報案，在大村鄉美港村一處三合院後方防火巷，發現一個藏有白骨的鐵桶，員林警分局隨即成立專案小組，追查發現死者是16年前遭報失蹤的李姓男子；檢警調查發現，2004年35歲的賴男，懷疑妻子與當年29歲的李男有染，4月某日2人在路上偶遇，賴男隨即撿拾路旁石頭，重擊李男頭部，並棄屍在鐵桶內；檢警調查2月個後，今將賴男依殺人罪起訴。

這起事件發生在2004年，賴男與洪女為夫妻關係，但在2002年已經離婚，卻仍同居，李男與洪女為同事，但因關係過於甚密，引賴男不滿，2004年4月某日，賴男與李男在大村鄉山腳路66號附近相遇，賴男竟一時失控，持路旁石頭重擊李男頭部，李男當場昏厥倒地。

隨後賴男將李男攙扶到自小客貨車上，並駕車將李載至大村鄉村東國小附近，並用車上繩索將李男勒斃，並將屍體裝入鐵桶，棄置在住處後方灌溉溝渠道路牆邊，直到16年後，賴姓道士到附近撿拾回收，打開鐵桶才讓案情曝光。

員林分局偵查隊長鐘振邦表示，由於鐵桶放置在該處已經長達16年，犯嫌原本蓋在鐵桶上的鐵蓋，已經生鏽腐蝕，僅堆放一些垃圾；桶內能辨別身分的只有死者當時的衣物，及無法辨識字跡駕照1張，後送鑑定小組使用儀器辨識，才比對出死者身分。

鐘振邦說，賴姓犯嫌被捕後，坦承犯案，只說埋藏在心中長達16年的秘密，終於解脫，原認為有共犯，也對兇嫌等相關人員進行測謊，目前排除有共犯可能，目前全案移送彰化地檢署偵辦。

(中時 )