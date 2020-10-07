螢橋國小午餐菜單遭質疑宣傳萊豬、為政府卸責。（王鴻薇提供）

國民黨質疑民進黨立委的提案根本是「假提案、真護航」。（國民黨提供）

國民黨今天召開「國小菜單印萊豬廣告，蔡政府不顧食安，還想要洗腦下一代？」記者會，質疑北市螢橋國小、國語實小營養午餐菜單背面出現瘦肉精美豬宣導文宣，只講美豬好處、隻字不提瘦肉精對人體的危害，更用「姑且不論政府對美豬瘦肉精的風險評估結果」等字眼幫政府撇清責任，內容還有有獎徵答。國民黨砲轟民進黨政府從上到下為萊豬辯護，用偏頗資訊洗腦民眾，「上樑不正，下樑歪」，難怪校園出現離譜文宣，要求教育部全台撤查。

國民黨記者會表示，菜單文宣內文僅說明「萊克多巴胺一般來說用於治療動物呼吸道疾病，但能提高畜禽的瘦肉比例，減少飼料成本，並使賣相更好、提高售價，增加養豬戶的利潤」，卻完全不提瘦肉精對人體的危害、對13歲以下孩童的負面影響，這樣的文宣根本沒有教導學童正確的食品安全知識，只是在做毫無意義的大內宣，用偏頗的資訊洗腦下一代，讓家長們如何安心？

國民黨指出，文宣內容更離譜表明「姑且不論政府對美豬瘦肉精的風險評估結果」等字眼，完全幫政府推卸應該做好把關的風險評估責任，難道這不會讓孩童們懷疑，若政府風險評估是有害的食品，為什麼還要進口呢？為什麼要讓國人吃到有危害食品的風險？

文傳會主委王育敏表示，校園出現這種洗腦文宣令人訝異但不意外，因為民進黨政府從上到下為萊豬辯護，營造偏頗社會氛圍，行政院長蘇貞昌說，「瘦肉精吃這麼久也沒事，欲證明瘦肉精很安全」；衛福部長陳時中說，「即便一天吃33塊豬排（排骨），吃5至10年，也不會有萊克多巴胺相關的健康風險」；農委會在《科學人》雜誌臉書刊登廣告指稱「養豬加入萊克多巴胺『可以增加收益又環保』」等。

她說，民進黨政府從上到下全力護航硬拗，導致社會瀰漫吃瘦肉精無關緊要的錯誤氛圍，誤導國人，如今含瘦肉精食品的宣傳也進入校園，試圖撇清政府責任，民進黨立委還在立法院封殺國民黨立委提出落實「源頭管理」、「禁止校園或相關照顧場所膳食使用含瘦肉精美豬及加工品」，民進黨辯稱早已有提案，但其提案完全未提及「源頭管理」、「校園內瘦肉精零檢出」，根本是「假提案、真護航」。

文傳會副主委、北市議員王鴻薇說，北市兩所國小營養午餐菜單出現這種離譜文宣，非常不尋常，教育局也很生氣，正在清查各校，初步調查兩校的午餐供應商是同一家，校長、主任都不知道，但營養師及廠商竟自作主張，且內容還有有獎徵答，廠商佛心來著？文宣及經費從何而來？一定要給交代。

國民黨發言人、新北市議員陳偉杰也說，他除了要求新北市教育局也查清查校園午餐菜單有無類似文宣之外，新北市議會也要求從托嬰中心以至校園都不能有萊豬製品，且在明年1月起校園團膳要提前半年換約並納入文字，才來得及防堵萊豬進入校園。

王、陳都說，目前雙北市食安自治條例都已有「瘦肉精零檢出」的條文，但尚無罰則，目前正在修法。

王育敏說，雙北把關作的比中央多，台灣最荒謬的是中央開放、地方把關，民進黨立委也棄守。如今連校園都有萊豬廣告入侵，荒謬且不應該，請教育部全面查清楚，校園午餐廣告誰出的？經費來源為何？全台有多少學校有此情形？務必揪出來。

(中時 )