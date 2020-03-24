新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球肆虐，人們的防範意識也逐漸升高，有不少企業為了預防之後可能發生的狀況，已經開始要求員工演習或直接在家上班，一名網友就發文表示自己非常喜歡在家上班的感覺，引起一陣熱議。

這名網友在PTT上發文，指出他就職的公司最近開始要求員工演習在家工作，每個人都必須將筆電帶回家進行視訊會議，而PO主也表示自己非常喜歡在家工作，不僅節省了通勤和化妝的時間，感覺也比較自在，工作到一半想要休息時也可以暫時離開，出門買個東西回家吃，讓人有種「高端自由工作者」的感覺，不過有些同事卻覺得這樣沒有效率，反而寧願固定時間進公司，擁有規律的生活，因此PO主也在文末詢問其他網友，會不會期待在家工作呢？

文章發布後，立刻引起許多網友討論，有相關經驗的人也紛紛出來分享心得，「大部分辦公室工作，在家上班效率都很差」、「國外以前很流行，後來又都繼續開始在辦公室了，因為效率問題」、「國外不少公司都有統計在家工作效率很差」、「不太喜歡，遠端連公司資料庫很麻煩」、「效率肯定很低啊，太自由了，想幹嘛就幹嘛」、「最近我們公司海外的員工開始在家工作，那效率真的是有夠低，出包率也大大上升」。